De twee spelers van Oranje die toch een onvoldoende krijgen tegen Gibraltar

Maandag, 11 oktober 2021 om 22:39 • Laatste update: 23:16

Het Nederlands elftal heeft maandagavond een ruime overwinning geboekt in de WK-kwalificatiereeks. In De Kuip werd Gibraltar met 6-0 verslagen door doelpunten van Memphis Depay (twee), Virgil van Dijk, Denzel Dumfries en invallers Arnaut Danjuma en Donyell Malen. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Gibraltar

SPELER CIJFER Justin Bijlow - Denzel Dumfries 7 Stefan de Vrij 6,5 Virgil van Dijk 7,5 Daley Blind 6 Georginio Wijnaldum 5 Frenkie de Jong 5 Davy Klaassen 6,5 Steven Berghuis 6 Memphis Depay 7,5 Noa Lang 7

Cijfers Oranje

Justin Bijlow: -

De keeper hoefde nagenoeg niet in actie te komen en krijgt daarom geen beoordeling.

Denzel Dumfries: 7

Voor het eerst sinds de EK-groepswedstrijd tegen Oostenrijk kwam Dumfries weer tot scoren voor Oranje. Vlak na de pauze was de rechtsback overtuigend in een kopduel met Jayce Olivero en kopte hij van dichtbij raak. Het zal een goed gevoel hebben opgeleverd, want tot dat moment kon Dumfries zich vanwege een gebrek aan ruimte niet onderscheiden in aanvallend opzicht. In verdedigend opzicht was de rechtsback solide. Hij kopte hij de bal weg na een vrije trap van Liam Walker, een van de zeldzame schoten van de bezoekers, en was Kian Ronan de baas bij een potentieel dreigende uitbraak tien minuten na rust.

DOELPUNT - Een goede aanname, beweging en voorzet van Noa Lang. De basisdebutant legt de bal op het hoofd van Denzel Dumfries, die er vlak na rust 4-0 van maakt.#nedgib pic.twitter.com/fz7rFAfUYO — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 11, 2021

Stefan de Vrij: 6,5

Met een afgemeten crosspass op Lang speelde De Vrij een belangrijke rol in de voorbereiding op de 2-0. Niet veel later verstuurde hij een mooie lange bal op Depay, die net tekortkwam; met een gevaarlijke kopbal, nadat hij richting de eerste paal trok, was De Vrij ook zelf dicht bij een doelpunt.

Virgil van Dijk: 7,5

Van Dijk was geregeld te vinden in het strafschopgebied en leverde daar goede bijdragen aan het aanvalsspel van Oranje. De verdediger opende de score door goed weg te lopen bij zijn bewaker en zijwaarts raak te koppen na een corner van Depay. Zes minuten voor de rust verstuurde hij een mooie lange bal op Berghuis, die echter net buitenspel stond.

DOELPUNT - En het is 1-0, binnen tien minuten. Captain Virgil van Dijk kopt een corner makkelijk binnen.#nedgib pic.twitter.com/5uXNSO4VNi — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 11, 2021

Daley Blind: 6

Oranje viel veelal aan via de linkerflank en dat was mogelijk door de aanwezigheid van Blind, die met name in de eerste helft prima combineerde met zijn ploeggenoten. Blind was de speler met de meeste balcontacten, passes en geslaagde passes op het veld, al viel het aantal bruikbare voorzetten wat tegen. Van de zes kwam er slechts één aan bij een ploeggenoot.

Georginio Wijnaldum: 5

Oranje scoorde drie keer in de eerste helft, maar kreeg genoeg mogelijkheden op meer doelpunten. Wijnaldum liet meerdere keren na om te scoren. Een hard schot van de middenvelder in minuut 28 zeilde ver naast, kort daarna had hij te veel tijd nodig bij een goede kans en vervolgens faalde Wijnaldum oog in oog met keeper Bradley Banda. Afgezien van zijn gemiste kansen was Wijnaldum onzichtbaar bij Oranje.

Frenkie de Jong: 5

De Jong speelde teleurstellend tegen Letland en kon het tij niet keren tegen Gibraltar. Passes richting ploeggenoten waren op bepalende momenten te strak in de eerste helft, zoals een voorzet op Berghuis in de zevende minuut. In de duels liet De Jong zich aftroeven door de spelers van Gibraltar. In totaal won De Jong slechts een van zijn vijf duels. Hij werd na een klein uur vervangen door Wout Weghorst.

Davy Klaassen: 6,5

Het beste moment voor Klaassen was zijn assist voorafgaand aan de 2-0 van Depay. Toen ze met zijn tweeën voor het doel stonden, bewaarde de middenvelder het overzicht en verstuurde hij op het juiste moment de pass. Na een uur voegde hij daar nog een mooi wippertje richting Dumfries aan toe. Verder hield Klaassen het simpel en was hij niet al te opvallend, maar grote fouten maakte hij niet.

DOELPUNT - En nu is het wel raak voor Memphis. Davy Klaassen legt af en Memphis tikt de bal binnen: 2-0. Zijn 34e voor het Nederlands elftal.#nedgib pic.twitter.com/3oMqm92XNv — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 11, 2021

Steven Berghuis: 6

Berghuis, uitgefloten door het publiek bij zijn terugkeer in De Kuip, kende een teleurstellende start. Zijn eerste voorzetten waren ondermaats en het samenspel met zijn ploeggenoten liet te wensen over. In het slot van de eerste helft zette hij echter Wijnaldum voor het doel met een fraaie hakbal en leverde hij een corner waaruit een kopkans voor De Vrij ontstond. Even daarna vuurde Berghuis zelf een schot af, dat resulteerde in een handsbal van Julian Valarino en daarmee een penalty. Berghuis begon de tweede helft met een fraaie lange bal op Lang, waar de 4-0 uit voortkwam. Na een klein uur werd hij vervangen door Arnaut Danjuma.

Memphis Depay: 7,5

Depay was een van de meest bedrijvige spelers bij Oranje. De spits miste een strafschop, maar maakte dat kort daarna goed door van dichtbij te scoren. Zijn tweede penalty van de wedstrijd benutte Depay wel, al schoot hij ook die bal niet onberispelijk de hoek in. De vedette van Oranje gaf ook de scherpe voorzet waaruit Van Dijk de score opende en had enkele fraaie hoogstandjes in huis, zoals een functionele akka in de vierde minuut of een fraaie chip waarmee hij Lang een grote kans bood. In de tweede helft werd Depay wat slordiger in de passing en wat minder gelukkig in zijn individuele acties, al stond zijn lob wel aan de basis van de 5-0 én zette hij Donyell Malen vrij voor het doel bij de 6-0.



Noa Lang: 7

Lang kreeg zijn eerste basisplaats in dienst van Oranje en was gretig om zich te bewijzen. In de openingsfase combineerde de linksbuiten goed met Depay, al verprutste Lang een kans nadat hij op fraaie wijze werd bediend door zijn ploeggenoot. De 2-0 kwam voort uit een vlotte actie van Lang aan de flank: hij slalomde met succes richting het strafschopgebied en verstuurde een creatieve pass richting Klaassen, die Depay in staat stelde te scoren. De buitenspeler van Club Brugge bereidde de 4-0 van Dumfries voor, door een lange bal van Berghuis fraai aan te nemen, zijn bewaker uit te kappen en een feilloze voorzet af te leveren.