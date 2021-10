Onvriendelijk welkom voor Berghuis in De Kuip leidt tot veel onbegrip

Maandag, 11 oktober 2021 om 21:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:31

Steven Berghuis is maandagavond voor het eerst sinds zijn vertrek van Feyenoord naar Ajax terug in De Kuip. De rechterspits heeft een basisplaats bij Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar en wordt door het thuispubliek steevast uitgefloten als hij aan de bal komt. Op Twitter leidt het gedrag van de Oranje-supporters tot veel onbegrip.

"God, wat is dat uitfluiten van Berghuis sneu zeg", laat journalist Chris Klomp weten. Ook veel andere (onbekende) voetbalsupporters begrijpen weinig van het gefluit. "Rare jongens die voetbalsupporters", schrijft Frank. "Berghuis, ex-Feyenoord, in De Kuip uit gaan fluiten tijdens wedstrijd van Nederlands elftal..." Jade gaat nog een stap verder en vindt dat mensen die Berghuis uitfluiten nooit meer toegelaten moeten worden tot een interland. "We weten nu wel dat die van Feyenoord naar Ajax ging. Get the fuck over it!", schrijft ze.

Ik hoop dat berghuis scoort, kan hij gelijk die fluiters stil krijgen ??#NEDGIB — Marvin van Gog (@MarvinvanGog) October 11, 2021

Kunnen alle gekwetste zieltjes gewoon ff stoppen met het uitfluiten van Berghuis? Ongelooflijk kinderachtig #NEDGIB #berghuis — K&&$ (@CgKees) October 11, 2021

Zitten die droeftoeters nou serieus Berghuis uit te fluiten??? #nedgib pic.twitter.com/TAa6ElWHq0 — in je kolommetje (@geenMarioBeen) October 11, 2021

Berghuis uitfluiten omdat hij voor je land speelt in de Kuip. Wat ontzettend klein ben je dan. Genoeg redenen om niet meer in die stad vol met landverraders te spelen. Nu maar hopen op een hattrick van Berghuis. #NEDGIB — Wijpie (@wijpie) October 11, 2021

Is gewoon zielig. Ga je daar heen om Nederland te supporten. Zijn er mensen die alleen Berghuis uitfluiten. Nogmaals dit is landenvoetbal. Houdt dat gescheiden van clubvoetbal. — Kev ???? (@Kev2000_NL) October 11, 2021