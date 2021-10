Louis van Gaal reageert fel op gerucht over straf voor Joël Drommel

Maandag, 11 oktober 2021 om 20:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:28

Louis van Gaal heeft maandagavond voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar gereageerd op de geruchten over Joël Drommel. De doelman van PSV zou te laat zijn gekomen voor het eten, zo meldde oud-spits Piet Keur bij NH Nieuws, en daarom op de tribune zijn gezet door de bondscoach van Oranje. Van Gaal wil het bevestigen noch ontkennen.

"Ik ga het niet hebben over Drommel", reageert de keuzeheer tegenover de NOS. "Dat is iets privé, iets wat in het trainingskamp gebeurt. Ik kan het niet ontkennen en ook niet bevestigen. Als ik het bevestig, gaat het weer een heel eigen leven leiden. Ik vind het ongelooflijk dat zulke berichten in de media verschijnen."

Van Gaal wil er verder niet over praten en blikt vooruit op het duel met Gibraltar. "Het gevoel is beter dan tegen Letland. De beleving en de uitvoering op de training waren beter. Er was helemaal niet weinig inzet tegen Letland, alleen we waren niet balvast. Dat lag niet aan de Letten. Dat vind ik dan erg. Het balletje viel ook niet altijd goed, daar moet je ook geluk mee hebben."

Noa Lang maakt als vervanger van Cody Gakpo, die een hersenschudding opliep tegen Letland, zijn debuut in de basis. "Ik ben erg nieuwsgierig naar Lang", aldus Van Gaal. "Ik heb hem laten invallen aan de rechterkant, maar ik had hem graag op links willen zien. Dat kan nu. Hij is ongelofelijk gretig. Daar ligt het bij hem niet aan. De creativiteit is hoog bij hem, dat hebben we echt nodig vandaag."

Na afloop van het interview met de bondscoach wordt er in de studio van de NOS enigszins afkeurend gereageerd op het besluit om Drommel op de tribune te zetten. "Als dit waar is, dan is Drommel natuurlijk wel een heel makkelijk slachtoffer om even een statement te maken. Had hij het bij Depay ook gedaan? Ik denk van niet", vindt Pierre van Hooijdonk, die bijval krijgt van Rafael van der Vaart.

"Iedere trainer zegt altijd dat iedereen gelijk is", haakt laatstgenoemde analyticus in. "Maar er is altijd een verschil, en dat weet je ook als speler. Als Depay zich verslaapt is het misschien een keer een wedstrijdje bankzitten, maar hij gaat nooit naar de tribune. Drommel is inderdaad een makkelijk slachtoffer, maar het zou Depay ook niet overkomen zijn", aldus Van der Vaart, die overigens de situatie rondom Drommel bagatelliseert. "Het gaat mij een beetje te veel over de keepers. We hebben het niet over de eerste keeper, maar over de derde, vierde keeper... Lekker boeiend wie er op de tribune zit."