Ronald Koeman begroet twee welkome versterkingen op groepstraining

Maandag, 11 oktober 2021 om 19:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:30

Ronald Koeman ziet zijn opties in aanvallend opzicht binnenkort groeien. De trainer van Barcelona verwelkomde maandag Ousmane Dembélé en Sergio Agüero op de groepstraining op sportcomplex Ciutat Esportiva Joan Gamper. De verwachting is dat beide aanvallers nog in oktober speelminuten kunnen maken.

Zowel Dembélé als Agüero kwam dit seizoen nog niet in actie. Dembélé liep in de groepswedstrijd op het EK van Frankrijk tegen Hongarije een zware knieblessure op en moest een operatie ondergaan. Agüero werd afgelopen zomer door Barcelona transfervrij ingelijfd, maar kon door een kuitblessure zelfs nog niet in oefenwedstrijden in actie komen. De Argentijn kwam naar Catalonië om samen te spelen met Lionel Messi, die vervolgens noodgedwongen naar Paris Saint-Germain verkaste.

Voor Koeman komt de aanstaande terugkeer van Dembélé en Agüero als een zeer welkome aanvulling op zijn selectie. De trainer moest het de afgelopen periode doen met alleen Memphis Depay, Luuk de Jong en Yusuf Demir als aanvallende opties. Daar kwam Ansu Fati vanaf eind september bij. De achttienjarige vleugelspits was een jaar uitgeschakeld met een knieblessure en viel tot nu toe drie keer kort in. Barcelona moet het verder nog altijd stellen zonder Martin Braithwaite, die door een kniekwetsuur pas in het volgende kalenderjaar wordt terugverwacht.