‘Ik denk dat Van de Beek niet hoeft in te leveren als hij naar Newcastle gaat’

Maandag, 11 oktober 2021 om 16:46 • Yanick Vos • Laatste update: 16:57

Valentijn Driessen vindt dat Donny van de Beek er goed aan doet om Manchester United de komende transferperiode te verlaten. De Oranje-international wordt gelinkt aan Newcastle United, dat vorige week in handen kwam van drie Saudische investeringsmaatschappijen. Driessen zou het Van de Beek aanraden om de overstap te maken naar de nummer negentien van de Premier League.

Van de Beek staat sinds de zomer van vorig jaar onder contract bij Manchester United. Voor het tweede seizoen op rij moet hij genoegen nemen met een bijrol. Dit Premier League-seizoen kwam hij tot dusver slechts tot vijf speelminuten. Afgelopen zomer werd hij gelinkt aan Everton, terwijl nu Newcastle United mogelijk een uitweg biedt voor de bankzitter. ”Ik denk dat Van de Beek niet hoeft in te leveren als hij naar Newcastle gaat”, aldus Driessen in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. “Misschien kan hij er zelfs wat bij krijgen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Driessen stelt dat Van de Beek naar een club moet vertrekken waar hij aan spelen toekomt. “Met een trainer die het in hem ziet zitten en hem ophaalt voor de basis”, aldus Driessen, volgens wie het niet uitmaakt of Van de Beek op huurbasis of definitief vertrekt uit Manchester. “Maar dit is een uitzichtloze situatie bij Manchester United. Daar schiet die jongen niets mee op. Alleen financieel is het goed, maar als je bij Newcastle terechtkan en ze gaan daar een leuk elftal bouwen, en ze zien daar een goede rol voor jou weggelegd, dan moet hij dat altijd doen. Nu zit hij op een doodlopend spoor.”

Van de Beek maakte dit seizoen slechts eenmaal de negentig minuten vol. In de met 0-1 verloren League-Cup wedstrijd tegen West Ham United stond hij de hele wedstrijd op het veld. In de groepsfase van de Champions League startte Van de Beek tegen Young Boys (2-1 nederlaag). Solskjaer besloot toen bij een 0-1 voorsprong om de ex-Ajacied na 45 minuten te wisselen.