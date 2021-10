Oranje gaat met verwachte elf op jacht naar doelpunten tegen Gibraltar

Maandag, 11 oktober 2021 om 19:16 • Yanick Vos • Laatste update: 21:40

De opstelling van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar is bekend. Bondscoach Louis van Gaal laat zoals aangekondigd Georginio Wijnaldum terugkeren in de basis in De Kuip, nadat de middenvelder van Paris Saint-Germain tegen Letland (0-1 winst) een schorsing uitzat. Noa Lang profiteert op de linkerflank van de blessure van Cody Gakpo en start voor het eerst vanuit de basis. Het duel begint om 20.45 uur in De Kuip.

Door de terugkeer van Wijnaldum moet Guus Til genoegen nemen met een plek op de bank. De Feyenoorder was tegen Letland nog de vervanger van de PSG-middenvelder. Van Gaal houdt verder het vertrouwen in dezelfde spelers die aan de aftrap stonden tegen Letland. Marten de Roon, Nathan Aké en Joël Drommel komen vanavond hoe dan ook niet in actie: het drietal zit op de tribune. Aké en Drommel werden ook in Riga al buiten de wedstrijdselectie gelaten door de bondscoach.

Hoewel Wijnaldum niet veel speelt bij Paris Saint-German twijfelt Van Gaal geen moment over het meespelen van zijn reserveaanvoerder. “Het is niet des Van Gaals, maar ik heb alle vertrouwen in Gini en daarom keert hij na zijn schorsing terug”, zei de bondscoach daags voor de ontmoeting in het stadion van Feyenoord. Wijnaldum zelf toonde zich strijdbaar op de persconferentie. “Een plaats op de bank went nooit, maar ik zal vechten en er alles aan doen om terug te komen in het elftal van PSG. Daar heb ik alle vertrouwen in”, benadrukte de middenvelder, die Liverpool afgelopen zomer verliet.

Van Gaal wilde maandag in eerste instantie niet bevestigen wie Gakpo vervangt. “Nee, maar na logisch nadenken kun je dat zelf invullen.” Lang was tegen Letland de enige buitenspeler die inviel en de aanvaller van Club Brugge gedijt het best op de linksbuitenpositie van Gakpo. “Dat zou weleens kunnen, ja”, reageerde Van Gaal op de suggestie dat Lang in de basis zal staan. “Waarom wil je nou de opstelling verraden?”, zei hij lachend.

Van Gaal hoopt het doelsaldo op te voeren tegen Gibraltar. Vrijdag won Oranje met 0-1 van Letland, maar ditmaal wil de bondscoach meer goals zien. "Ik vind het geweldig dat wij de fans nog kunnen aantrekken tegen een ploeg als Gibraltar. Gezien het publiek, het stadion is driekwart gevuld, moeten we wat meer doelpunten brengen", stelde de bondscoach.

Met nog drie speelronden te gaan heeft Nederland twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen en een veel beter doelsaldo. De voorsprong op nummer drie Turkije bedraagt vier punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de nummer twee gaat de play-offs in. De wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar in De Kuip begint om 20.45 uur.

Opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay en Lang.