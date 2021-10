‘OGC Nice komt in zoektocht naar nieuwe keeper uit in Eredivisie’

Maandag, 11 oktober 2021 om 15:58 • Yanick Vos

Sparta Rotterdam-keeper Maduka Okoye staat na dit seizoen mogelijk voor een fraaie transfer naar de Ligue 1. Volgens Rheinische Post heeft de Nigeriaans international zich namelijk in de kijker gespeeld bij OGC Nice. Er zouden zelfs al gesprekken zijn gevoerd tussen de belangenbehartigers van de doelman en de Franse clubleiding.

Sparta nam de 22-jarige keeper in de zomer van vorig jaar transfervrij over van Fortuna Düsseldorf. Inmiddels wordt zijn marktwaarde door Transfermarkt geschat op een miljoen euro. Door een sterk debuutseizoen in de Eredivisie werd hij in de wandelgangen gelinkt aan Ajax en AZ, maar tot een overstap kwam het niet. Uiteindelijk koos hij voor een langer verblijf in Rotterdam, waar hij zijn handtekening zette onder een contract tot aan de zomer van 2025.

Afgelopen zomer kreeg Okoye twee concrete aanbiedingen die in financieel opzicht ‘heel interessant’ waren. De doelman weigerde en bleef bij Sparta. “Ik ben niet iemand die op geld jaagt”, reageert Okoye. “Ik wil een carrière opbouwen en het maximale uit mezelf halen. Op termijn moet ik aan de top staan en op het hoogste niveau spelen. Op mijn leeftijd is het niet belangrijk om de bankrekening te vullen.”

Mogelijk is Okoye bezig aan zijn tweede en laatste seizoen op Het Kasteel en wordt hij volgend seizoen ploeggenoot van onder meer Pablo Rosario, Justin Kluivert, Calvin Stengs en Kasper Dolberg. Volgens de Duitse krant is zijn management in Zuid-Frankrijk voor gesprekken met Nice. "Een transfer zou een mooi cadeau zijn voor Sparta en de supporters", aldus Okoye. "Maar ik ben daar momenteel niet mee bezig."

Mocht Okoye de overstap maken naar Nice, dan wacht hem een concurrentiestrijd met eerste keus Walter Martínez, wiens contract doorloopt tot medio 2023. Tweede keus Marcin Bulka wordt dit seizoen gehuurd van Paris Saint-Germain. Nice heeft in de huurdeal een optie tot koop bedongen op de 22-jarige Pool.