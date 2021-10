ADO hekelt wangedrag eigen achterban en dreigt met stadionverboden

Maandag, 11 oktober 2021 om 15:10 • Yanick Vos • Laatste update: 15:31

ADO Den Haag is op zoek naar de toeschouwers die zondag tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch het veld met vuurwerk bestookten, zo meldt de club via de officiële kanalen. Door de inzet van camerabeelden en systeem voor spraakherkenning wil de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie de hiervoor verantwoordelijke supporters achterhalen.

De club uit de Hofstad schrijft in een verklaring de ‘spreekkoren, het vuurwerk en de ongeregeldheden van een klein deel van de aanwezige personen’ af te keuren. “Tijdens de wedstrijd zijn wij als club onaangenaam verrast door het wangedrag en de incidenten die in en rondom het Cars Jeans Stadion hebben plaatsgevonden.” ADO geeft aan dat deze fans een stadionverbod tegemoet kunnen zien.

Na afloop van het duel werden vijf mensen aangehouden. Volgens de verklaring van de club is er ‘door de interventie van stewards en medewerkers in het stadion escalatie voorkomen’. ADO Den Haag zegt het te betreuren dat het na de wedstrijd alsnog tot een confrontatie is gekomen en ingrijpen van de politie nodig was. “ADO Den Haag wil benadrukken dat het deze zaak zeer serieus neemt en alle tot beschikking staande middelen zal gebruiken om degenen die verantwoordelijk zijn voor dit wangedrag op te sporen en te veroordelen.”

Het vuurwerk werd vanuit Midden-Noord op het veld gegooid, het vak waar de fanatieke aanhang van de club zich ophoudt. De supporters lieten zich kritisch uit over de KNVB, nadat de licentiecommissie de club al zes punten in mindering had gebracht vanwege de aanhoudende financiële problemen. Op spandoeken waren zondagmiddag teksten te lezen als ‘KNVB maffia’ en ‘ze kunnen onze punten pakken, maar nooit onze trots’.

De problemen kunnen nog groter worden voor ADO Den Haag. Vanwege de financiele problemen moeten de Hagenaren opnieuw rekening houden met een vermindering van drie punten. De wedstrijd tegen FC Den Bosch werd zondagmiddag met 3-2 gewonnen. Aanvaller Thomas Verheydt had een groot aandeel in die overwinning door alle doelpunten voor zijn rekening te nemen.