Amnesty International baalt van KNVB en kondigt actie aan in De Kuip

Maandag, 11 oktober 2021 om 14:34 • Yanick Vos • Laatste update: 14:58

Het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Gibraltar wordt vanavond door Amnesty International aangegrepen voor een protestactie in de strijd tegen uitbuiting van arbeidsmigranten in Qatar. De mensenrechtenorganisatie vindt dat de KNVB te weinig aandacht besteedt aan schending van mensenrechten in Qatar, terwijl de bond in augustus nog liet weten dat de bond zich hiervoor intensiever zou gaan inzetten.

Het Nederlands elftal kwam in maart van dit jaar, voorafgaande aan de WK-kwalificatie tegen Letland in Amsterdam, al met een statement. De Oranje-internationals droegen voorafgaand aan die wedstrijd zwarte shirts met de tekst ‘Football Supports Change’ afgedrukt. Georginio Wijnaldum droeg tijdens die wedstrijd ook een speciale aanvoerdersband.

Als de @KNVB en @OnsOranje geen publiekelijk statement meer maken in het stadion over de uitbuiting van #arbeidsmigranten in #Qatar en de verantwoordelijkheid van #FIFA... Dan doen wij het wel. Nu nog bij ons op kantoor maar houd vanavond het publiek in de gaten bij #NedGib. pic.twitter.com/ZOdVcTNyIv — Amnesty NL (@amnestynl) October 11, 2021

Nederland is samen met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Zwitserland onderdeel van de UEFA-werkgroep die zich inzet voor de rechten van arbeidsmigranten in het land. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB liet vorige maand in De Telegraaf nog weten dat ‘de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar mede door de inbreng van voetbalspelers van het Nederlands elftal recent is verbeterd’.

Volgens Amnesty International is er echter meer nodig dan dat. Daarom wordt een actie aangekondigd. “Als de KNVB geen publiekelijk statement meer maakt in het stadion over de uitbuiting van de arbeidsmigranten in Qatar en de verantwoordelijkheid van FIFA... Dan doen wij het wel”, stelt de organisatie. Op Twitter wordt een video getoond waarop een spandoek in beeld komt met de tekst: 'FIFA en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan'.