Vitesse verbant Tannane voor onbepaalde tijd naar beloftenteam

Maandag, 11 oktober 2021 om 14:08 • Yanick Vos • Laatste update: 17:24

Oussama Tannane wordt voor onbepaalde tijd teruggezet naar het beloftenteam van Vitesse, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen. Volgens de Gelderlander is het voor de 27-jarige aanvallende middenvelder zaak om fit te blijven, om vervolgens in januari de deur van GelreDome definitief achter zich dicht te trekken. De afgelopen week voerden beide partijen meerdere gesprekken. Een contractontbinding kwam ter sprake, maar zover kwam het niet.

Tannane werd voor de interlandperiode door trainer Thomas Letsch buiten de selectie gehouden voor de wedstrijden tegen Stade Rennes (1-2 verlies) en Feyenoord (2-1 winst). De coach verklaarde dat bij hem het gevoel ontbrak dat Tannane het team op dat moment verder kon helpen, omdat diens focus volgens de coach te veel beïnvloed werd door de veranderde rol binnen het team. Vanaf dinsdag sluit Tannane aan bij de ploeg van trainer Nicky Hofs.

“Vanwege dezelfde reden als hierboven genoemd gaat Oussama voor onbepaalde tijd meetrainen met de selectie van Vitesse Onder 21”, reageert technisch directeur Johannes Spors op de clubwebsite. “Dat is de uitkomst van diverse gesprekken, waarin we het uitgebreid hebben gehad over de ontwikkelingen in de afgelopen periode." Het contract van Tannane in Arnhem loopt na dit seizoen af. De kans dat Letsch Tannane dit seizoen nog in zijn selectie opneemt, is volgens de regionale krant 'verwaarloosbaar'. 'Sterspeler en clubleiding zijn gebrouilleerd', zo klinkt het.

Tannane zette afgelopen zomer in op een transfer. Tot een overstap naar een nieuwe club kwam het echter niet. Met Yann Gboho had Vitesse intussen een vervanger in huis gehaald. Letsch gaf de voorkeur aan de nieuweling, wat tot onvrede leidde bij Tannane. Na de uitwedstrijd tegen Anderlecht in de voorronde van de Conference League (3-3) uitte de aanvallende middenvelder zijn ongenoegen. Dit was tegen het zere been van Letsch, die Tannane sindsdien slechts sporadisch gebruikte. Vlak voor het Conference League-duel met Stade Rennes zette Letsch de spelmaker uit de selectie.