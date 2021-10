Louis van Gaal laat drietal buiten wedstrijdselectie Oranje

Maandag, 11 oktober 2021 om 13:05 • Yanick Vos

Joël Drommel, Nathan Aké en Marten de Roon zitten vanavond op de tribune als Nederland het in de WK-kwalificatie opneemt tegen Gibraltar. Bondscoach Louis van Gaal heeft het drietal niet nodig in De Kuip. Het is voor de tweede keer op rij dat Aké en Drommel buiten de wedstrijdselectie worden gehouden. De Roon valt buiten de boot nu Georginio Wijnaldum terugkeert van een schorsing.

De verwachting is dat Justin Bijlow opnieuw plaatsneemt onder de lat. Tim Krul en Mark Flekken krijgen van Van Gaal de voorkeur op de bank boven Drommel. De Roon kwam afgelopen vrijdag tegen Letland al geen minuut in actie en moet nu zijn plek in de wedstrijdselectie afstaan aan Wijnaldum. Sinds de aanstelling van Van Gaal kwam De Roon niet verder dan zeventien minuten in Oranje tegen Montenegro.

Met nog drie speelronden te gaan heeft Nederland twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen en een veel beter doelsaldo. De voorsprong op nummer drie Turkije bedraagt vier punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de nummer twee gaat de play-offs in. De wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar begint vanavond om 20.45 uur.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay en Lang.