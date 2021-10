Feyenoord Transfermarkt: AS Roma zet Totti in om concreter te worden

Maandag, 11 oktober 2021 om 12:43 • Yanick Vos

AS Roma lijkt nog altijd zeer geïnteresseerd in Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü. Feyenoord Transfermarkt meldt dat de Italianen afgelopen zomer al hengelden naar de diensten van de Turks international en dat de banden nog steeds goed worden onderhouden. Roma zou zelfs clubicoon Francesco Totti inzetten om concreter te worden. Het Twitter-account wijst daarbij naar een foto van Totti met Sibel Halis Kökcü, vader van de Feyenoorder.

De vader van Kökcü, die mede de belangen van zijn zoon behartigt, poseert op een foto samen met Totti. Laatstgenoemde speelde zijn gehele loopbaan voor Roma, maar is momenteel niet meer officieel in dienst bij de club. Roma zet hem desondanks zo nu en dan in voor een charmeoffensief. Op Instagram laat de vader van Kökcü weten dat er een samenwerking wordt aangegaan met CT10 Management, het kantoor van spelersbegeleider Totti. Hij zou Kökcü nu warm moeten maken voor een overstap naar Rome.

AS Roma hengelde afgelopen transferzomer al naar de diensten van #Feyenoord middenvelder Orkun Kökçü. De banden worden nog altijd goed onderhouden. De Italianen zetten nu zelfs clubicoon Francesco Totti in om concreter te worden. ???? pic.twitter.com/sOeWqLk2by — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) October 11, 2021

De twintigjarige Kökçü, tienvoudig international voor Turkije, speelt sinds 2014 bij Feyenoord, dat hem destijds weghaalde uit de jeugdopleiding van FC Groningen. Voorlopig kwam de jonge middenvelder tot 93 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor 13 doelpunten. Het contract van Kökçü in Rotterdam-Zuid loopt voorlopig nog door tot medio 2025. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op twaalf miljoen euro. Roma is niet de enige club met belangstelling; eerder sprak de vader van Kökcü al met Lazio en AC Milan. Ook werd hij gelinkt aan Olympique Lyon, Fenerbahçe, Arsenal, Sevilla en Benfica.