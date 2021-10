Dortmund ziet personele problemen toenemen op weg naar duel met Ajax

Maandag, 11 oktober 2021 om 11:05 • Yanick Vos • Laatste update: 11:35

De ziekenboeg van Borussia Dortmund stroomt alsmaar voller. In navolging van Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Raphaël Guerreiro en Youssoufa Moukoko is nu ook Manuel Akanji geblesseerd teruggekeerd van zijn interlandverplichtingen. Het is onduidelijk of de Zwitsers international op tijd fit is voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van volgende week dinsdag.

Akanji raakte afgelopen zaterdag geblesseerd in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland (2-0 winst). Na 53 minuten spelen werd hij vervangen door Fabian Schär. De Zwitserse voetbalbond heeft maandag bekendgemaakt dat het de voorbereiding op het kwalificatieduel met Litouwen van dinsdag is begonnen zonder de mandekker van Dortmund. Akanji heeft het Zwitserse kamp verlaten en keert volgens Ruhr Nachrichten terug bij zijn club om aan zijn herstel te werken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De blessure van Akanji, die bij zijn club doorgaans het centrum van de achterhoede vormt met Mats Hummels, is een nieuwe tegenvaller voor Borussia Dortmund. Hazard en Meunier raakten afgelopen week al geblesseerd bij België, terwijl Guerreiro met een blessure afhaakte bij de nationale ploeg van Portugal. Moukoko liep een blessure op bij Jong Duitsland. Erling Braut Haaland is op zijn beurt herstellende van een blessure. Het is vooralsnog onzeker of de Noorse spits in Amsterdam kan spelen tegen Ajax.

Op weg naar de ontmoeting met Ajax komt Dortmund zaterdag nog in actie in de Bundesliga tegen FSV Mainz 05 (15.30 uur). Voor de Amsterdammers staat zaterdagavond om 18.45 uur eerst de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen in Friesland op het programma. Aan de kant van Ajax zijn André Onana (schorsing), Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber (blessure) er hoe dan ook niet bij. Ajax en Dortmund staan er in de groepsfase met zes punten uit twee duels allebei goed voor. Door een beter doelsaldo (plus zes om plus twee) gaat de ploeg van Erik ten Hag aan kop.