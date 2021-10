Van der Vaart betrapt Van Gaal op aparte fout op persconferentie

Maandag, 11 oktober 2021 om 10:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:13

De KNVB heeft bij de FIFA om opheldering gevraagd over de gang van zaken rond de hoofdblessure die Cody Gakpo afgelopen vrijdag opliep in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Scheidsrechter Andy Madley stond niet toe dat een arts de aanvaller van het Nederlands elftal meteen kon onderzoeken. Het duurde uiteindelijk 4,5 minuut voordat Gakpo gewisseld werd en dat is in de optiek van Arno Vermeulen veel te lang.

“Ik was er verbaasd over. De KNVB is ook heel scherp op deze protocollen op het gebied van hersenschuddingen en hebben daar ook een arts voor in dienst”, vertelde de journalist zondagavond bij Studio Voetbal. “Ik vond het niet alert. Ze hadden hem er meteen af moeten halen.” Bondscoach Louis van Gaal verzekerde zondag echter dat hij Gakpo ‘meteen’ had gewisseld. “Ik heb hem meteen gewisseld. Daar hebben we een notitie van gemaakt en daar moet de UEFA verder mee. Zij moeten de protocollen nakijken of ze niet de dokter in het veld hadden moeten laten komen. We hebben een notitie gemaakt.”

Bleef Cody Gakpo na zijn pijnlijke kopduel te lang binnen de lijnen staan? "Ik vond het voor mijn gevoel lang duren. Je zag dat hij een soort van groggy was. We moeten hier alerter op zijn in de voetballerij." pic.twitter.com/bSXOq7JZrB — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 10, 2021

“Dat is niet zo'n grote zaak, maar het is wel belangrijk. De UEFA en de FIFA hebben in hun protocol staan dat de dokter ruimte moet krijgen om een en ander te constateren bij een 'breinongeluk'. Dat hebben wij pas kunnen constateren toen hij van het veld afliep. Dat hoort anders te gaan. Ik greep zelf in. Met alle eerlijkheid: ook om Noa Lang te brengen”, stelde Van Gaal. Rafael van der Vaart wees er vervolgens op dat de bondscoach iets zei wat niet waar was, namelijk dat Lang in het veld was gekomen voor Gakpo. De aanvaller van Club Brugge was in minuut 62 in het veld gekomen voor Steven Berghuis en stond zodoende al veertien minuten binnen de lijnen toen Wout Weghorst de plek van Gakpo innam.

“Had een journalist daar niet naar kunnen vragen?”, vroeg Van der Vaart zich af, waarop presentator Sjoerd van Ramshorst zei dat Van Gaal ervan overtuigd was dat het Lang was geweest. De oud-voetballer vond het maar een raar moment. “Ik heb ook zitten kijken naar de persconferentie. Als je dan een beetje kritisch bent of tegengas wilt bieden, dan moet je dat als journalist weten, vind ik.” Vermeulen vervolgde zijn verhaal en benadrukte dat de impact van elke actie daarna, na een mogelijke hersenschudding, nog vele malen gevaarlijker is. “Ik vond de wissel voor mijn gevoel heel lang duren.”

“Het was een enorme knal en je zag het ook aan Gakpo. Je zag dat hij een soort van groggy was. Je voelde aan dat hij niet verder moest spelen. We moeten hier alerter op zijn in de voetballerij.” Zowel de UEFA als de FIFA let de laatste jaren strenger op de bescherming van spelers bij hoofdblessures. Het spel moet worden stilgelegd voor een medische check bij een mogelijke hoofdkwetsuur, maar bij Gakpo gebeurde dat dus niet. Daardoor was de ernst aanvankelijk niet duidelijk.

Gakpo is maandag niet inzetbaar voor Oranje in De Kuip tegen Gibraltar omdat hij, zoals de KNVB het omschrijft, klachten heeft die passen bij een hersenschudding. De plek van de aanvaller in de selectie is inmiddels overgenomen door Villarreal-aanvaller Arnaut Danjuma die tegen Gibraltar na drie jaar weer in actie kan komen voor Oranje. In de basis wordt Gakpo hoogstwaarschijnlijk vervangen door Noa Lang.