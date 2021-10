Spaanse media woedend over ‘groot schandaal’ in Nations League-finale

Maandag, 11 oktober 2021 om 09:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:49

Het winnende doelpunt van Kylian Mbappé in de finale van de Nations League tussen Spanje en Frankrijk (1-2) heeft tot verontwaardiging en onbegrip geleid in Spanje. De aanvaller van Paris Saint-Germain stond in een duidelijke buitenspelpositie toen hij de bal tien minuten voor tijd kreeg aangespeeld. Door een mislukte interceptie van Eric Garcia, die de pass van Theo Hernández licht toucheerde toen hij een sliding inzette, ontstond er een nieuwe spelsituatie waardoor de buitenspelpositie van Mbappé werd opgeheven en hij kon scoren.

Marca vond het een ‘illegaal’ doelpunt en heeft duidelijke teksten op de voorpagina: ‘Ze zijn het voetbal aan het verzieken’. “Spanje bezweek in de tweede helft tegen Frankrijk in een scheidsrechtersschandaal dat ongekend is in het VAR-tijdperk”, zo benadrukt de meest verkochte Spaanse sportkrant, die ook voormalig arbiter Alfonso Pérez Burrull naar zijn mening vroeg. "Het is ongelooflijk dat er geen lijn wordt getrokken, alhoewel Mbappé overduidelijk buitenspel stond. Mbappé doet mee met het spel en staat buitenspel. Dat staat overeind, ook met het toucheren van de bal door Garcia.”

Mundo Deportivo tekende dezelfde woorden op. “Dit was een groot schandaal in de finale van de Nations League! Frankrijk werd tot winnaar gekroond in het San Siro na een duidelijk buitenspeldoelpunt van Mbappé.” Op de voorpagina staat met grote letters het woord varapalo, wat ‘tegenslag’ betekent. De eerste drie letters van het woord, verwijzend naar de VAR, zijn in een andere kleur.

‘Onrecht’, zo valt er met grote letters op de voorpagina van Sport te lezen. Alleen AS is van de traditionele media in Spanje beduidend milder. ‘Zonder prijs, maar mét toekomst’ is de tekst op de voorpagina van de Madrileense sportkrant, die in een zin eronder aangeeft dat de VAR niet toegeeft aan ‘een ogenschijnlijk’ buitenspelmoment van Mbappé. De Franse sportkrant L’Équipe snapt het onbegrip in Spanje, maar meldt ook dat het reglement precies werd gevolgd. “Het doelpunt riep zeker vragen op en zorgde voor controverse bij Spanje. Maar op basis van de reglementen was er geen speld tussen te krijgen.”

Ook The Sun kan maar moeilijk begrijpen waarom de treffer van Mbappé nou eigenlijk werd goedgekeurd. "Een controversiële situatie. Mbappé bezorgt Frankrijk de Nations League, maar stond hij niet gewoon buitenspel? Mbappé was de hele avond niet meer dan een toeschouwer geweest, terwijl de Fransen de Spaanse inquisitie probeerden te overleven.” De winnende goal van Mbappé bezorgde ook de Spaanse bondscoach Luis Enrique een onbehaaglijk gevoel. “Wat mij betreft, was het een duidelijke buitenspelgoal, maar ik praat liever niet over dingen waarover ik geen controle heb. Het Franse doelpunt zorgt niettemin voor een bittere nasmaak van een wedstrijd waarin we gelijkwaardig aan de wereldkampioen waren.”

In praatprogramma Studio Voetbal noemde Rafael van der Vaart het goedkeuren van de treffer 'bezopen'. Ibrahim Afellay vond dat de arbitrage de spelsituatie al had moeten afkappen nadat de pass werd verstuurd. "De intentie is toch dat de bal achter de verdediger gespeeld wordt? Vanaf dat moment is het buitenspel. Doordat die verdediger ‘m wil onderscheppen, is het een andere situatie? Het gaat toch om het moment waarop de spits vertrekt?" Van der Vaart: "Eigenlijk moet je het zien als hinderlijk buitenspel, want als er niemand staat, had hij die sliding niet gemaakt.”

Arno Vermeulen kreeg van een woordvoerder van de KNVB te horen hoe het precies zit. "Ik heb gebeld met de KNVB, omdat ik het ook precies wilde weten. Op het moment dat een speler bewust een bal raakt, heft hij het buitenspel op. Hij verlengt ‘m bewust, vindt de scheidsrechter, en dan hef je het buitenspel op. Dan maakt het niet uit dat je buitenspel staat en is het een goal. Het is anders als je ‘m tegen je aan geknald krijgt."