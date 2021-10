Valentijn Driessen voorspelt: ‘Het wordt een van de beste WK’s ooit’

Maandag, 11 oktober 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:21

Valentijn Driessen denkt dat het WK van volgend jaar in Qatar kwalitatief gezien een van de beste mondiale eindtoernooien in de geschiedenis zal zijn. De twee halve finales en finale van de Nations League hebben volgens de chef voetbal van De Telegraaf aangetoond dat de verwachtingen rondom het WK in Qatar hoog mogen zijn. Driessen baseert zich ook op de omstandigheden en de startdatum van het toernooi in het Arabische emiraat.

“De omstandigheden zijn ideaal qua velden en temperaturen in de omstreden stadions. Vanwege klimaatbeheersing kan de temperatuur tot op een graad worden bepaald”, stelt Driessen maandag in zijn column. Het WK begint op 21 november 2022 en dat is volgens de journalist een nog belangrijkere factor. “De spelers hebben tegen die tijd zo’n tien tot twaalf weken competitie achter de rug en zijn fris van geest en ledematen. Weliswaar is er slechts een ruime week voorbereidingstijd; de internationals gaan in feite in een ruk door in een periode waarin normaliter het maximale wordt gevraagd in de nationale- en internationale (club)competities. In feite zijn de spelers in die periode fysiek en mentaal op hun best.”

Tijdens een EK of WK in de zomer zijn veel voetballers na een lang en slopend seizoen juist aan het einde van hun Latijn, wijst Driessen naar de voorbije toernooien. “Vaak volgt dan een korte rustperiode met daaraan gekoppeld een piekperiode om de accu in korte tijd vol op te laden. Alleen loopt deze tijdens zo’n groot en lang WK dubbel snel leeg. Om dit proces te rekken, spelen veel landenploegen zo veel mogelijk in de spaarstand. Wat de kwaliteit en amusementswaarde van het WK niet ten goede komt. In Qatar zal de fysieke belastbaarheid echter veel hoger liggen en dus ook de kwaliteit van de wedstrijden”, zo voorziet Driessen.

Het valt volgens Driessen niet uit te sluiten dat er in het seizoen 2022/23 in clubverband grote verrassingen zullen zijn, daar de clubs met veel internationals de rekening in het WK-seizoen gepresenteerd zullen krijgen. “In aanloop naar het eindtoernooi zullen internationals zich sparen en na het WK juist een rustperiode inlassen terwijl het seizoen doorloopt. Het zou in 2023 zomaar kunnen leiden tot niet verwachte landskampioenen en winnaars van de Champions League, Europa League of Conference League.”

Driessen denkt dat Oranje ‘een gevaarlijke outsider’ kan zijn op het WK, indien het team van Louis van Gaal zich daadwerkelijk kwalificeert. “Aan toplanden kan dit Oranje zich prima optrekken en het bezit de kwaliteiten om op een goede dag van ieder land te kunnen winnen. Zeker met een dosis geluk. (...) Nederland zal niet als favoriet naar het Midden-Oosten afreizen. Wel geloofwaardig is Oranje een rol als gevaarlijke outsider toe te dichten.”