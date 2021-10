Van Hanegem snapt keuze van Van Gaal niet: ‘Praat dan pas over hem’

Maandag, 11 oktober 2021 om 07:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:43

Willem van Hanegem snapt niet waarom de naam van Mark Flekken de voorbije periode zo vaak de revue is gepasseerd. De doelman van SC Freiburg is door bondscoach Louis van Gaal bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal gehaald voor de interlands met Letland (0-1 winst) en Gibraltar. In de optiek van Van Hanegem moeten Van Gaal en de media het nu meer hebben over Justin Bijlow en niet over de, ogenschijnlijk, derde keeper van Oranje.

Van Gaal verraste afgelopen maand na de 6-1 zege op Turkije door zelf uit het niets aan te geven dat Flekken ook een optie was voor het keepersgilde. Een paar weken later behoorde de doelman van SC Freiburg inderdaad tot de voorselectie en nadien ook de definitieve selectie. “Ik hoorde de afgelopen week de naam Mark Flekken nogal vaak voorbijkomen. Dat vond ik vreemd. Justin Bijlow is volgens mij prima begonnen aan zijn interlandcarrière en wij hebben het over iemand die uit het niets derde keeper is geworden. Derde keeper, daar praten we normaal nooit over, toch? Wat heeft dat nou voor zin?”, vraagt Van Hanegem zich maandag openlijk af in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Hou die gozer lekker in de gaten als je het iets vindt, laat hem meetrainen en roep hem van mijn part inderdaad op als dat nodig is. Maar praat pas over hem als hij onder de lat moet”, oordeelt Van Hanegem. Van Gaal deed zelf een duit in het zakje door Flekken te bewieroken. “Hij is ongelooflijk goed met de voeten, dat wil je niet weten”, verklaarde Van Gaal een week geleden de opvallende uitnodiging voor Flekken, die zelfs nog nooit een jeugdinterland keepte. “Hij is een Van Gaal-keeper. Edwin van der Sar was ook ongelooflijk goed met zijn voeten, Jasper Cillessen heeft dat ontwikkeld. Dat is voor mij heel belangrijk.”

Flekken was opvallend genoeg de derde keeper in en tegen Letland. “Nu moest zelfs Joël Drommel op de tribune plaatsnemen in Letland, want Flekken moest op de bank. Drommel weet ook meteen hoe de vlag erbij hangt. En nee, dat vind ik niet terecht. Drommel is een prima keeper die toevallig laatst een keer een bal uit zijn handen liet vallen”, verwijst Van Hanegem naar de misstap van de doelman van PSV tegen Willem II. Het ongelukkige moment van Drommel resulteerde in een 2-1 nederlaag voor de Eindhovenaren.

Flekken, 28 jaar, speelde op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Roda JC Kerkrade, maar koos in 2009 voor een andere route. Hij maakte de overstap naar Alemannia Aachen. In de zomer van 2012 werd hij gepromoveerd naar het eerste elftal en vanaf januari 2013 was hij de eerste doelman bij de club uit de 3. Liga. Flekken verkaste na dat seizoen naar Greuther Fürth en maakte daar kennis met de 2. Bundesliga. Hij deed hij in 2016 een stapje terug.

Met MSV Duisburg promoveerde Flekken vervolgens in 2017 als eerste doelman weer naar de 2. Bundesliga en ook het seizoen daarna was de sluitpost basisspeler. Dat was voor SC Freiburg de reden om de doelman in 2018 naar de Bundesliga te halen. Bij zijn huidige werkgever was Flekken de eerste drie jaar bankzitter en kwam hij, mede door lang blessureleed, mondjesmaat in actie, maar vanaf dit seizoen is het anders. Flekken speelde dit seizoen alle wedstrijden bij Freiburg, dat verrassend vierde staat in de Bundesliga en pas vijf doelpunten incasseerde in zeven duels. "De verdedigende organisatie van Freiburg steekt goed in elkaar. In mijn ogen is de keeper de baas van de verdediging", aldus Van Gaal.