Vermoedelijke opstelling Oranje: Louis van Gaal wijzigt wéér twee keer

Maandag, 11 oktober 2021 om 07:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:43

Het Nederlands elftal speelt vanavond (20.45 uur) in De Kuip tegen Gibraltar om de koppositie in Groep G van de WK-kwalificatie te behouden en zal vermoedelijk tegelijkertijd aan het doelsaldo werken. De eerste ontmoeting tussen de twee voetbalnaties eindigde op 30 maart van dit jaar in een 0-7 zege voor Oranje, dat toen nog onder leiding stond van Frank de Boer. Met Louis van Gaal aan het roer is koers gezet richting het WK in Qatar. De vermoedelijke opstelling is min of meer al in te vullen op basis van uitspraken van Van Gaal en de eerdere resultaten in de kwalificatiecyclus.

Van Gaal wijzigde zijn basiselftal afgelopen vrijdag in en tegen Letland (0-1 winst) op twee posities ten opzichte van de 6-1 overwinning op Turkije in september: Guus Til nam de plek van de geschorste Georginio Wijnaldum in en Cody Gakpo was degene die aan de linkerkant op de plek van de afwezige Steven Bergwijn stond. De bondscoach van Oranje wijzigt zijn basiself maandag opnieuw tweemaal. Hij verklapte maandag al dat Wijnaldum in de basis terugkeert en Noa Lang is de logische vervanger van de, wegen symptomen van een hersenschudding, afgehaakte Gakpo. Dat zijn volgens het Algemeen Dagblad en De Telegraaf de enige wijzigingen bij Oranje: de overige negen voetballers blijven staan.

?? Louis van Gaal verklapt al dat Gini Wijnaldum terugkeert in de basis, maar laat de wisseling op de andere positie nog een geheim. "Waarom wil je nou de opstelling verraden?" pic.twitter.com/kq0lDG2q7i — ESPN NL (@ESPNnl) October 10, 2021

Hoewel Wijnaldum niet veel speelt bij Paris Saint-German twijfelt Van Gaal geen moment over het meespelen van zijn reserve-aanvoerder. “Het is niet des Van Gaals, maar ik heb alle vertrouwen in Gini en daarom keert hij na zijn schorsing terug”, zei de bondscoach daags voor de ontmoeting in het stadion van Feyenoord. Wijnaldum zelf toonde zich strijdbaar op de persconferentie. “Een plaats op de bank went nooit, maar ik zal vechten en er alles aan doen om terug te komen in het elftal van PSG. Daar heb ik alle vertrouwen in”, benadrukte de middenvelder, die Liverpool afgelopen zomer verliet.

Van Gaal: 'Bergwijn wil niet als rechtsbuiten spelen'

Ook de tweede verandering is en lijkt logisch, daar Lang afgelopen vrijdag als invaller zijn debuut voor het Nederlands elftal maakte. Van Gaal wilde maandag in eerste instantie niet bevestigen wie Gakpo vervangt. “Nee, maar na logisch nadenken kun je dat zelf invullen.” Lang was tegen Letland de enige buitenspeler die inviel en de aanvaller van Club Brugge gedijt het best op de linksbuitenpositie van Gakpo. “Dat zou weleens kunnen, ja”, reageerde Van Gaal op de suggestie dat Lang in de basis zal staan. “Waarom wil je nou de opstelling verraden?”, zei hij lachend.

Met nog drie speelronden te gaan heeft Nederland twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen en een veel beter doelsaldo. De voorsprong op nummer drie Turkije bedraagt vier punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de nummer twee gaat de play-offs in.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay en Lang.