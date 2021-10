Lionel Messi wijst Argentinië op curieuze wijze de weg tegen Uruguay

Maandag, 11 oktober 2021 om 06:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:08

Argentinië heeft zondagavond lokale tijd opnieuw een stap richting kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar gezet. Het team van bondscoach Lionel Scaloni was in El Monumental met 3-0 te sterk voor Uruguay, mede dankzij de tachtigste interlandtreffer van Lionel Messi. Argentinië heeft na tien wedstrijden in de CONMEBOL-kwalificatiezone nog geen enkele nederlaag geleden en staat met 24 punten op een tweede plaats achter Brazilie, dat tegen Colombia (0-0) voor het eerst punten liet liggen en zodoende 28 punten verzamelde. Uruguay staat met zestien punten nog nipt in de top vier.

Uruguay begon aan het duel in Buenos Aires in de wetenschap dat men al sinds 2013 (!) op een zege op Argentinië wacht, terwijl la selección albiceleste nog nooit een WK-kwalificatieduel met Uruguay in eigen huis verloor. Het team van bondscoach Oscar Tabárez speelde echter een goede eerste helft waarin met name Luis Suárez opviel. Tot tweemaal toe voorkwam doelman Emiliano Martínez een doelpunt van de spits, die rond het half uur spelen met een acrobatische volley ook nog eens de paal raakte.

Het was Messi die op fortuinlijke wijze de score opende in de 38e minuut. Hij wilde eigenlijk Nicolás González in stelling brengen met de buitenkant van zijn voet, maar een misstap van doelman Fernando Muslera zorgde ervoor dat de bal in het doel belandde: 1-0. De Zuid-Amerikaanse interlandtopscorer aller tijden is daarmee de eerste voetballer die de barrière van tachtig treffers slecht. Vlak voor de pauze was het opnieuw raak toen Rodrigo De Paul een rebound benutte: 2-0. Edinson Cavani en Darwin Nuñez kwamen in de pauze binnen de lijnen, maar Uruguay kon in de tweede helft niet meer terugkomen in de wedstrijd.

Lautaro Martinez gooide het duel na iets meer dan uur spelen in het slot toen hij door de defensie van Uruguay uit het oog was verloren en hij een lage bal van De Paul verzilverde: 3-0. Het was aan Muslera te danken dat de score in het stadion van River Plate niet hoger opliep. De doelman keerde een poging van Joaquín Correa van dichtbij en niet veel later stond hij ook een doelpunt van Ángel Di Maria in de weg. Nicolás Tagliafico stond negentig minuten binnen de lijnen bij het nu al 24 interlands op rij ongeslagen Argentinië; Lisandro Martinez zat andermaal op de tribune.