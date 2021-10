Ongelukkige Antony kan Brazilië niet richting top van wereldranglijst schieten

Maandag, 11 oktober 2021 om 00:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 01:21

Brazilië is voor het eerst aangelopen tegen puntenverlies in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule. Na negen opeenvolgende overwinningen speelde de Seleção in de nacht van zondag op maandag met 0-0 gelijk in en tegen Colombia. Brazilië gaat met 28 punten uit 10 duels nog wel ruim aan kop in de groep, terwijl Colombia vijfde staat. De top vier plaatst zich uiteindelijk direct, maar voor de nummer vijf wacht een intercontinentale play-off.

Brazilië kan de eerste plaats op de FIFA-wereldranglijst daarom voorlopig vergeten. De Zuid-Amerikaanse grootmacht kon profiteren van de nederlagen die België deze week leed in het finaletoernooi van de Nations League. Als Brazilië zou winnen van Colombia én donderdagnacht ook van Uruguay, zou het klimmen van de tweede naar de eerste plek op de volgende ranglijst. Voorlopig blijft België in ieder geval op papier het beste land ter wereld.

Antony moest het aanvankelijk stellen met een plek op de bank. De aanvaller van Ajax scoorde in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens zijn invalbeurt van dertien minuten tegen Venezuela (1-3 zege), maar werd niet beloond met een basisplaats tegen Colombia. Bondscoach Tite koos voor een driemansvoorhoede met Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa en Neymar. Bij Colombia begon Feyenoord-smaakmaker Luis Sinisterra op de bank, maar net als Antony zou hij later in de wedstrijd invallen.

De eerste helft bleef weliswaar verstoken van doelpunten, maar was zeker onderhoudend. Beide ploegen kregen kansen om de score te openen. Na drie minuten liet Yerry Mina een goede kopkans onbenut na voorbereidend werk van Juan Fernando Quintero, Lucas Paquetá aan de overzijde rakelings naast schoot. Halverwege de tweede helft moest doelman Alisson van Brazilië handelend optreden na een poeier van Quintero. Kort daarna werden Antony en Sinisterra binnen de lijnen gebracht bij hun ploegen.

Veertien minuten voor tijd was Raphinha dicht bij het openingsdoelpunt met een schot van net buiten het strafschopgebied, maar David Ospina bracht redding. Bij een potentieel dreigende uitbraak van Colombia gaf Sinisterra een te strakke pass richting Rafael Borre, waardoor het gevaar snel geweken was. Aan de overzijde dacht Antony van dichtbij te kunnen afronden na een scherpe voorzet van Raphinha, maar Ospina voorkwam diens treffer ternauwernood. Ook Neymar kon het verschil niet maken. Hij verstuurde vijftien passes die niet aankwamen, een persoonlijk negatief record in dienst van Brazilië in een competitieve wedstrijd, en liet de bal op een kansrijk moment van de voet springen in het zestienmetergebied.