Van der Vaart: ‘Nu lijkt het alsof Van der Sar niet mee kan doen’

Zondag, 10 oktober 2021 om 23:31 • Chris Meijer • Laatste update: 00:03

Rafael van der Vaart heeft het gevoel dat Jasper Cillessen door zijn afwezigheid bij het Nederlands elftal groter wordt gemaakt dan hij daadwerkelijk is. De oud-middenvelder stelt in het programma Studio Voetbal van de NOS dat Cillessen geen keeper is ‘die wedstrijden voor je kan winnen’. Van der Vaart noemt Justin Bijlow daarentegen een ‘potentiële topkeeper’.

“Ik heb altijd gezegd dat ik Cillesen prima vind keepen, maar hij zal geen wedstrijden voor je winnen. Hij maakt nooit hele grote fouten, maar heeft altijd momenten dat je denkt: had hij die niet moeten hebben? Ik denk dat we nu (met Bijlow, red.) een potentiële topkeeper hebben, dus waarom zou je die niet laten staan?”, vraagt Van der Vaart zich af. Ibrahim Afellay sluit zich aan bij zijn collega-analist.

“Die jongen heeft alles: uitstraling, een goede trap. Die redding in de laatste minuut (tegen Letland, red.) zegt alles, dat onderscheidt de topkeepers van de normale keepers. Je krijgt de hele wedstrijd niks te doen en sleept je team er doorheen op zo’n moment. Ik vind de keeperspositie ook geen positie waarop je wekelijks wisselt”, geeft Afellay te kennen. “Het enige dat tegen hem spreekt, is zijn blessuregevoeligheid. Dat kan roet in het eten geven. Als deze jongen fit blijft, heb je voor de komende vijftien jaar een keeper voor het Nederlands elftal.”

“Het is ook typisch Nederlands”, vindt Van der Vaart over de suggestie dat Cillessen moet terugkeren in de selectie van Oranje. “Ik ben gestopt met voetballen en word steeds beter gemaakt. Dat gaat hetzelfde met Cillessen: toen hij keepte, was er heel veel kritiek. Altijd. Nu keept hij niet meer en heb ik het gevoel dat Van der Sar niet mee kan doen, als ik mensen hoor praten. Dat is toch ook niet zo?”

Ondanks dat Bijlow met een redding in blessuretijd er mede voor zorgde dat Oranje met 0-1 won in Letland, sprak bondscoach Louis van Gaal na afloop van een ‘open strijd onder de lat’. “Cillessen is weer fit, speelt en heeft onder mijn leiding altijd goed gepresteerd. Vlak hem niet uit. En Mark Flekken heeft zich afgelopen dagen goed gepresenteerd.” Naast Bijlow maken momenteel Flekken, Tim Krul en Joël Drommel deel uit van de selectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland (0-1) en Gibraltar (maandagavond).