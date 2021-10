Frankrijk wint Nations League na hoogstandje Benzema en ‘buitenspelgoal’

Zondag, 10 oktober 2021 om 22:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:43

Frankrijk heeft de tweede editie van de Nations League gewonnen. In de finale tegen Spanje wonnen les Bleus zondagavond met 1-2, door een fraai doelpunt van Karim Benzema en een treffer van Kylian Mbappé. Laatstgenoemde stond in de ogen van veel socialmediagebruikers buitenspel, maar volgens de arbitrage niet. Frankrijk onttroont Portugal daarmee als winnaar van de prijs en verdient veertien miljoen euro aan prijzengeld.

Luis Enrique voerde slechts één wijziging door in zijn basiself ten opzichte van de halve finale tegen Italië (1-2 zege): Rodri kreeg de voorkeur boven Koke op het middenveld. Bij Frankrijk stonden twee nieuwe namen op het veld. Aurélien Tchouaméni moest het tegen België (2-3 zege) nog stellen met een invalbeurt, maar trad ditmaal aan vanaf de aftrap. Zijn basisplek was te wijten aan een positieve coronatest bij Adrien Rabiot. Verder kreeg Presnel Kimpembe de voorkeur boven Lucas Hernández in de driemansverdediging.

Vlak voor de pauze kreeg Frankrijk een domper te verwerken: Raphaël Varane liep een blessure op nadat hij een bal wilde wegwerken en werd vervangen door Dayot Upamecano. De eerste helft stond verder niet bol van de opvallende momenten. Het was een vrij saaie finale, waarin Spanje eenmaal op doel schoot via Pablo Sarabia; Hugo Lloris kende geen moeite met die inzet. Marcos Alonso krulde een vrije trap naast het doel. Spanje had het leeuwendeel van het balbezit, terwijl Frankrijk wachtte op een foutje van la Furia Roja.

?????????? ?????????????? ?? De Franse superspits trekt de stand na anderhalve minuut op magistrale wijze gelijk ?? De Nations League-finale is helemaal los. Wie gaat er met de beker aan de haal? ??#ZiggoSport #NationsLeague #ESPFRA pic.twitter.com/jqAWvufH3e — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 10, 2021

Pas na 62 minuten werd de wedstrijd opengebroken. Een halve minuut nadat Theo Hernández uit een counter tegen de onderkant van de lat schoot, zette Spanje de tegenaanval in. Na een pass van Sergio Busquets vanuit het middenveld slaagde Upamecano er niet in om Mikel Oyarzabal van de bal te houden, waardoor de aanvaller de verre hoek kon vinden. Het antwoord van Frankrijk volgde echter na 107 seconden al. Karim Benzema trok vanaf de linkerflank naar binnen langs de zestienmeterlijn en plaatste de bal met veel gevoel in de verre rechterhoek: 1-1.

Frankrijk completeerde de comeback niet veel later. Theo Hernández lanceerde Mbappé; zijn pass werd nog getoucheerd door Eric García, waarna Mbappé in het strafschopgebied een schijnbeweging maakte en Unai Simón passeerde. Op basis van de beelden concludeerden socialmediagebruikers massaal dat er sprake was van buitenspel, maar videoscheidsrechter Stuart Attwell, die werd geassisteerd door onder meer Pol van Boekel, was een ander oordeel toegedaan. Omdat Lloris een inzet van Oyarzabal keerde en in de slotminuut ook Yeremi Pino het scoren belette, kwam er geen verlenging in het Giuseppe Meazza in Milaan.