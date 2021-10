De Graafschap pakt gedeelde koppositie en vergroot zorgen voor Verbeek

Zondag, 10 oktober 2021

De Graafschap heeft de gedeelde koppositie in de Keuken Kampioen Divisie in handen. De ploeg van trainer Reinier Robbemond won zondagavond met 1-2 op bezoek bij Almere City FC en gaat daardoor momenteel samen met Excelsior aan de leiding. Tegelijkertijd bezet Almere City samen met NAC Breda en FC Den Bosch de gedeelde voorlaatste plek, met een uiterst teleurstellend totaal van negen punten uit tien wedstrijden.

Almere City had voorafgaand aan het treffen met De Graafschap al vier wedstrijden op rij niet gewonnen en bivakkeerde mede daardoor in de kelder van de Keuken Kampioen Divisie. Desondanks waren de eerste mogelijkheden na een aftastende beginfase voor de ploeg van Gertjan Verbeek, via Stije Resink, Lance Duijvestijn en Jorrit Smeets. De Graafschap liet zich op slag van rust pas voor het eerst in het vijandelijke strafschopgebied zien, toen een schot van Joey Konings weinig problemen opleverde voor doelman Agil Etemadi.

De tweede helft was slechts 36 seconden bezig toen Almere City op voorsprong kwam. Thijs van Leeuwen bracht na een actie aan de zijlijn Bram van Vlerken in stelling, die hoog en hard raak schoot in de korte hoek. Met 63 minuten op de klok kwam De Graafschap vervolgens weer op gelijke hoogte. Etemadi tastte mis bij een voorzet van Julian Lelieveld, waarna de bal voor de voeten viel van Jasper van Heertum. De mee opgekomen centrumverdediger liep de bal over de doellijn.

Na de gelijkmaker pakte De Graafschap het initiatief over, al resulteerde dat aanvankelijk niet in mogelijkheden. De Superboeren vertrokken uiteindelijk toch met een overwinning uit Almere. Met nog elf minuten te spelen produceerde invaller Danzell Gravenberch een schot, dat via Etemadi voor de voeten kwam van Lelieveld. De aanvoerder van De Graafschap tekende voor een leeg doel én ogenschijnlijk in buitenspelpositie de 1-2 aan. Invaller Jonas Arweiler kreeg in blessuretijd nog een goede kans op de gelijkmaker, maar zag zijn schot geblokt worden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Excelsior 10 6 1 3 7 19 2 De Graafschap 10 6 1 3 5 19 3 FC Volendam 9 5 3 1 9 18 4 Jong AZ 9 6 0 3 3 18 5 ADO Den Haag 10 7 1 2 10 16 6 FC Emmen 10 5 1 4 6 16 7 VVV-Venlo 10 5 1 4 2 16 8 FC Eindhoven 10 5 1 4 0 16 9 Jong FC Utrecht 9 4 3 2 6 15 10 Roda JC Kerkrade 9 4 2 3 4 14 11 Jong Ajax 9 4 0 5 0 12 12 Helmond Sport 10 4 0 6 -4 12 13 Telstar 9 3 3 3 -4 12 14 MVV Maastricht 10 4 0 6 -15 12 15 Jong PSV 9 3 1 5 -3 10 16 TOP Oss 10 3 1 6 -6 10 17 Almere City FC 10 2 3 5 -2 9 18 NAC Breda 9 2 3 4 -2 9 19 FC Den Bosch 10 3 0 7 -8 9 20 FC Dordrecht 10 1 3 6 -8 6