Ronald de Boer: ‘Stel dat Ajax daar punten verspeelt, gaat dat de kop opsteken’

Maandag, 11 oktober 2021 om 09:26 • Chris Meijer • Laatste update: 10:16

Ronald de Boer voorspelt dat er de komende tijd continu discussie zal zijn over de positie van André Onana bij Ajax. De doelman uit Kameroen traint inmiddels weer voluit mee bij Jong Ajax en is vanaf november weer inzetbaar bij de Amsterdammers, wanneer zijn dopingschorsing afloopt. De Boer heeft van John Heitinga, de trainer van Jong Ajax, begrepen dat het echter niet de bedoeling is dat Onana spoedig zal terugkeren bij de eerste selectie van Ajax.

“Ik sprak John Heitinga en die vertelde dat Onana vast bij Jong Ajax traint”, vertelde De Boer zondagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport. “John vertelde dat hij ongelofelijk fit is en zich als een voorbeeld gedraagt, door bijvoorbeeld de ballenzak te dragen. Hij voelt zich nergens te beroerd voor, hij heeft een hele positieve uitstraling. Maar ik heb begrepen dat de deur naar het eerste voorlopig dicht is. Het is voorlopig niet de bedoeling dat Ajax hem gaat gebruiken. Maar dat kan zomaar veranderen.”

“Stel dat Ajax op 3 november (tegen Borussia Dortmund, red.) punten verspeelt, gaat dat de kop opsteken. Stel dat hij je wel naar de volgende ronde loodst, kun je zeggen dat het zoveel miljoen waard is. Het is lastig. Aan de andere kant kun je zeggen dat hij Ajax zo behandeld heeft dat ze daar niet voor staan”, stelde De Boer. De eveneens aanwezige Marco van Basten vond dat Ajax ‘zichzelf niet in de voet moet schieten. “Als hij straks weg wil, had je hem in de afgelopen tijd niet hoeven doorbetalen. Het is zijn schuld geweest dat hij niet mocht spelen. Laat hem nu maar spelen, want je betaalt hem gewoon.”

“De vraag is wel waar je zo snel een keeper met die kwaliteiten vandaan haalt”, zo haakte Ronald Waterreus in. De oud-doelman spreekt van een ‘klein persoonlijk drama’ voor Maarten Stekelenburg, wiens seizoen er reeds op zit. “Je moet bij een keeper met de kwaliteiten van Onana niet te zwaar tillen aan ritme. Die fout van Pasveer tegen Sporting zal Onana ook nog wel een keer maken, dat is niet zo’n punt. Fouten maken we allemaal. Waar ik als Ajax meer mee zou zitten, zijn de twee doelpunten die je in de competitie (tegen FC Twente en FC Utrecht, red.) tegen hebt gekregen.”

“Je moet daar reëel in zijn”, ging Waterreus verder. “In Nederland wil het (met Pasveer, red.) misschien nog wel genoeg zijn. Maar goed, wat als er wat met Pasveer gebeurt? Als je Onana niet gaat gebruiken, moet er nog iemand bij komen. Waar ga je midden in het seizoen een goede keeper vandaan halen die goed genoeg voor Ajax is? Jay Gorter? Waarom gebruiken ze hem dan nu niet?”