Waterreus ergert zich groen en geel aan ‘circus Frans Hoek’ bij Oranje

Maandag, 11 oktober 2021 om 10:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:23

Ronald Waterreus heeft zich 'heel erg geërgerd' aan de beslissingen die de technische staf van Oranje de afgelopen maanden heeft genomen omtrent keepers. In de uitzending van Rondo van zondagavond zei de oud-doelman dat het selectiebeleid rond de keepers 'een beetje het circus Frans Hoek' is geworden. De keeperstrainer eist achter de schermen een prominente rol op, maar mede daardoor worden volgens Waterreus onbegrijpelijke keuzes gemaakt.

"Ik vind het fantastisch dat je een keeperstrainer aanstelt en die een zekere autonomie geeft, daar heb ik niets op tegen", maakte Waterreus duidelijk in het praatprogramma. "Frans Hoek heeft voor dat vakgebied natuurlijk ontzettend veel betekend en dat doet hij nog steeds." Toch was hij niet te spreken over de keuzes van Louis van Gaal en diens keeperstrainer. "Eerst moest Remko Pasveer erbij, want die was zo goed met zijn voeten, maar die was gewoon de reservekeeper van Ajax toen de selectie bekend werd (op 13 augustus, red.). Jasper Cillessen kon je niet van op aan. En nu Justin Bijlow ons in de laatste minuut redt, moeten we opeens Cillessen niet vergeten, want die zit er ook weer aan te komen?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waterreus doelt op een opmerking die Van Gaal maakte na de 0-1 zege op Letland. Hoewel Bijlow een late gelijkmaker voorkwam met een goede redding, zei Van Gaal dat er nog steeds een 'strijd onder de lat' plaatsvindt. "Jasper Cillessen is weer fit, speelt en heeft onder mijn leiding altijd goed gepresteerd. Vlak hem niet uit. En Mark Flekken heeft zich afgelopen dagen goed gepresenteerd", gaf de bondscoach aan." Waterreus vond het een 'heel aparte opmerking'. "En hoe fantastisch ik het verhaal van Mark Flekken ook vind, want ik houd van spelers die via niet-geëffende paden de top bereiken, wordt hij nu als soort nieuwe Edwin van der Sar c.q. Gianluigi Buffon voorgesteld als ‘Van Gaal-keeper’."

"En ondertussen zit Joël Drommel, die net eerste keeper van PSV is, moederziel alleen op een tribune in Letland. Waarom selecteer je vier keepers? Geen idee. Om een beetje interessant te doen, denk ik. Ja, ik heb me er heel erg aan geërgerd", vervolgde de zevenvoudig Oranje-international. Behalve Bijlow, Flekken en Drommel zit ook Tim Krul in de selectie. "Je had Drommel gewoon vertellen dat hij deze keer niet meegaat. Dan had hij eindelijk zijn dozen in Eindhoven kunnen uitpakken en een weekje rust kunnen nemen. De jongens hebben wedstrijden genoeg wedstrijden gespeeld. Ik vind het nu een beetje poppenkast worden."

Over de ontwikkeling van Bijlow was Waterreus goed te spreken. "Bijlow heeft vier interlands gespeeld en speelde vier keer alsof hij er al honderd jaar staat." Dat Van Gaal na afloop toch over Cillessen begon, kan volgens Ronald de Boer komen omdat de bondscoach een paar dagen daarvoor had gezegd dat niemand een vaste plek heeft onder hem. "Maar ik vind ook dat hij niets moet zeggen. Bijlow redt ons, heeft het fantastisch gedaan en kan, als hij fit blijft, nog vijftien jaar het shirt van het Nederlands elftal dragen. Geef hem dan ook het vertrouwen."

Waterreus was het daarmee eens en sprak De Boer, Ruud Gullit en Marco van Basten aan. "Jullie hebben alle drie op hoog niveau gespeeld. Dan is het toch gewoon lekker als je iedere week dezelfde keeper hebt staan, van wie je op aan kunt?" Met het selecteren en ophemelen van Flekken blijft de technische staf van Oranje echter de indruk wekken dat de ploeg nog geen vaste nummer één heeft. "Daarom noem ik het een beetje het circus Frans Hoek. Die komt dan ineens met zo’n naam, al weet ik dat Patrick Lodewijks (tussen 2018 en 2021 keeperstrainer van Oranje, red.) zijn naam ook eens heeft laten vallen. Nu is het hun ontdekking en die willen ze ook graag opeisen."