Noorse bondscoach moet reageren op kritiek op Boca-shirt van Haaland

Zondag, 10 oktober 2021 om 20:18 • Chris Meijer

Erling Braut Haaland is deze interlandperiode niet van de partij bij de Noorse nationale ploeg voor de wedstrijden tegen Turkije (1-1) en Montenegro (maandagavond). Desondanks moest bondscoach Stale Solbakken zondag toch vragen beantwoorden over de 21-jarige spits van Borussia Dortmund. Aanleiding daarvoor is een video die Haaland eerder deze week deelde via social media, waarop hij te zien is in een shirt van Boca Juniors.

Haaland zegt door Leonardo Balerdi belangstelling te hebben gekregen voor Boca Juniors. Balerdi - die werd opgeleid door Boca Juniors - speelde bij Borussia Dortmund een halfjaar samen met Haaland en draagt tegenwoordig het shirt van Olympique Marseille. “Hij vroeg me op een dag wat de beste club van Argentinië is. Ik maakte hem gek toen ik Boca zei. Ik liet hem video’s zien van de fans en het stadion”, vertelde Balerdi eerder. “Hij vroeg of ik een shirt van Boca kon sturen. Ik heb hem een shirt gestuurd met nummer negen. Hij is een groot fan.”

Op dit moment herstelt Haaland in het Spaanse Marbella van een spierblessure en daarvan deelde hij afgelopen donderdag een video. Loading”, schreef Haaland bij beelden waarop te zien is hoe hij in een shirt van Boca Juniors op het veld staat. Dat Haaland een video publiceerde waarin hij in het shirt van Boca Juniors te zien is, zorgde in Argentinië voor bijzonder enthousiaste geluiden.

De shirtkeuze zorgt echter ook voor de nodige kritiek op Haaland en dat heeft alles te maken met de shirtsponsor van Boca Juniors: Qatar Airways, de nationale Luchtvaartmaatschappij van Qatar. Noorwegen was in maart het eerste land dat een statement maakte tegen het WK in Qatar, nadat the Guardian meldde dat er 6500 arbeiders zijn overleden bij de bouw van de stadions voor het toernooi. Voor de wedstrijd tegen Gibraltar (3-0 zege) droegen de spelers tijdens de warming-up shirts met ‘Respect, op en naast het veld', terwijl er tijdens het volkslied ‘Mensenrechten, op en naast het veld’ op de tricots te lezen viel.

Mede daardoor kreeg Solbakken zondag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Montenegro vragen over de video van Haaland. “Dit heeft niks te maken met onze actie”, zo tekenen Noorse media op uit de mond van de bondscoach. “Erling vertegenwoordigt ons niet wanneer hij in Marbella is. Maar als ik de keuze had gehad, had ik een ander shirt gedragen. Dan had hij een shirt gedragen van de Noorse nationale ploeg, bijvoorbeeld.”