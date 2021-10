Dertienjarige (!) spits schrijft geschiedenis met debuut in Verenigde Staten

Zondag, 10 oktober 2021 om 20:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:09

Axel Kei heeft vrijdagavond geschiedenis geschreven in de USL Championship, het tweede niveau van de Verenigde Staten. De dertienjarige (!) spits maakte als invaller zijn debuut voor Real Monarchs uit Utah in de wedstrijd tegen Colorado Springs Switchbacks. Hij werd daarmee de jongste sporter ooit op profniveau in een Amerikaanse sport.

Kei maakte na een uur zijn entree als vervanger van Amerikaans international Bobby Wood, die meer dan twee keer zo oud is. De piepjonge invaller, op het moment van zijn debuut exact 13 jaar, 9 maanden and 9 dagen oud, kreeg vijf minuten voor tijd de kans om het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Een verdediger van Colorado Springs stak daar echter een stokje voor, waardoor het bij 0-0 bleef in Herriman, Utah.

Kei werd geboren in Ivoorkust, maar zijn gezin verhuisde naar Californië toen hij jong was en speelt inmiddels in de jeugdopleiding van Major League Soccer-team Real Salt Lake; Real Monarchs is de reserveploeg van die club. Hij werd in februari 2019 opgeroepen voor een jeugdtrainingskamp van de Verenigde Staten. In de zomer hielp hij zijn ploeg als topscorer aan de MLS Next Cup voor teams onder de vijftien jaar Kei is ondanks zijn leeftijd al 1.85 meter lang.