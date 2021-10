Scheidsrechter is ernstig ontdaan na rake klappen in amateurwedstrijd

Zondag, 10 oktober 2021 om 18:58 • Dominic Mostert

Een wedstrijd in de achtste klasse tussen ploegen van VV Katwijk en RCL is zaterdag uit de hand gelopen in Leiderdorp. De scheidsrechter van dienst wilde ruziënde spelers uit elkaar houden, maar werd daarbij volgens Omroep West zelf door in ieder geval één Katwijk-speler in zijn gezicht en zijn buik geslagen. Hij liep een hersenschudding en een dikke lip op en was erg aangedaan door het incident, meldt de regionale omroep. Het incident is gerapporteerd bij de KNVB.

Op het moment van de vechtpartij stond Katwijk met 0-1 voor. Nadat de scheidsrechter een penalty toekende aan RCL, sloeg de vlam in de pan. De RCL-speler die op de grond lag en de strafschop kreeg, werd door een speler van Katwijk vastgegrepen. De speler van Katwijk probeerde hem te slaan, waarna de scheidsrechter tussenbeide kwam en zelf klappen kreeg. De wedstrijd werd vervolgens gestaakt en bij de KNVB gemeld als 'ernstig misdrijf'. De scheidsrechter was ontdaan. "Hij stond helemaal te trillen", vertelt een speler van RCL. Na afloop zei hij tegen RCL-spelers dat hij niet meer wil fluiten.

Scheidsrechter krijgt klappen bij amateurwedstrijd: 'Het is te gek voor woorden' https://t.co/ZXG42dqkpI — Omroep West (@omroepwest) October 10, 2021

RCL-voorzitter Dick van der Bijl zou het zeer jammer vinden als de vrijwilliger, die op zijn 'vrije zaterdag' drie wedstrijden fluit, ermee stopt. "Helaas moet je als scheids tegenwoordig al voorbereid zijn op schelden, maar klappen krijgen is echt over de grens", zegt Van der Bijl. "Dit gedrag kan echt niet. Het is te gek voor woorden dat dit op dit niveau gebeurt." De voorzitter heeft de scheidsrechter na afloop gesproken in de business lounge van de kantine en gaat ook contact opnemen met zijn collega-voorzitter van Katwijk. De scheidsrechter heeft de namen van de Katwijk-spelers die gewelddadig waren. Van der Bijl hoopt dat zij 'hun straf' zullen krijgen.

Mart Vergouwen, de voorzitter van Katwijk, zegt het incident te betreuren. "Het is onacceptabel als er een scheidsrechter wordt geslagen. Wie en wat, dat gaan we nog uitzoeken", geeft hij aan. "We zorgen voor gepaste maatregelen als we duidelijk hebben wat er precies is gebeurd." Een van de spelers van Katwijk zegt het incident 'heftig' te vinden voor de scheidsrechter en kondigt aan dat het team gaat proberen een bloemetje naar hem te sturen. Het was volgens hem niet de intentie om de arbiter te slaan. "Het was een groep van zo'n tien tegen tien en de scheidsrechter probeerde de boel uit elkaar te halen. In die chaos werd er zoveel geduwd, getrokken en geslagen. Ik denk dat hij per ongeluk een klap heeft gehad."