Helmond wint voetbalgevecht en duwt FC Dordrecht dieper in de problemen

Zondag, 10 oktober 2021 om 18:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:34

Helmond Sport heeft FC Dordrecht zondag een nederlaag toegediend in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wil Boessen boekte een zwaarbevochten 0-1 zege op de Schapenkoppen, die met zes punten onderaan staan. Dordrecht, dat in de tweede helft nog meermaals gevaarlijk werd, wist de laatste negen thuiswedstrijden niet te winnen. Helmond Sport stijgt naar de twaalfde plek, met twaalf punten uit tien duels.

Het openingsdoelpunt van Helmond Sport viel na 37 minuten. Jellert van Landschoot ontving de bal in het strafschopgebied en schoot uit de draai. Zijn inzet werd hevig van richting veranderd door Toine van Huizen, waarna de bal via de paal in het doel belandde. Het doelpunt viel niet uit de lucht, want Helmond Sport was verantwoordelijk voor de meeste doelpogingen in de eerste helft. Het was echter Dordrecht dat in de negentiende minuut leek te scoren, toen een doelpunt van spits Stijn Meijer werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Juist in een fase waarin Dordrecht iets beter voor de dag kwam, kwam Helmond Sport op voorsprong.

De thuisploeg kwam in de slotminuut van de eerste helft goed weg toen een wilde charge van Seydine N'Diaye op Jelle Goselink slechts een gele kaart opleverde. Diezelfde N'Diaye was twintig minuten voor tijd verantwoordelijk voor een poeier van afstand, die door keeper Mike Havekotte uit het doel werd gehouden. De ex-doelman Dordrecht was met liefst acht reddingen een sta-in-de-weg voor zijn oude ploeg en mocht zich gelukkig prijzen toen invaller Jerailly Wielzen op de lat schoot, waardoor het bij 0-1 bleef. In het voetbalgevecht dat ontstond in de laatste tien minuten werden vier gele kaarten uitgedeeld.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Excelsior 10 6 1 3 7 19 2 FC Volendam 9 5 3 1 9 18 3 Jong AZ 9 6 0 3 3 18 4 ADO Den Haag 10 7 1 2 10 16 5 FC Emmen 10 5 1 4 6 16 6 De Graafschap 9 5 1 3 4 16 7 VVV-Venlo 10 5 1 4 2 16 8 FC Eindhoven 10 5 1 4 0 16 9 Jong FC Utrecht 9 4 3 2 6 15 10 Roda JC Kerkrade 9 4 2 3 4 14 11 Jong Ajax 9 4 0 5 0 12 12 Helmond Sport 10 4 0 6 -4 12 13 Telstar 9 3 3 3 -4 12 14 MVV Maastricht 10 4 0 6 -15 12 15 Jong PSV 9 3 1 5 -3 10 16 TOP Oss 10 3 1 6 -6 10 17 Almere City FC 9 2 3 4 -1 9 18 NAC Breda 9 2 3 4 -2 9 19 FC Den Bosch 10 3 0 7 -8 9 20 FC Dordrecht 10 1 3 6 -8 6