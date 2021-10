Ontslag Bruce aanstaande op pijnlijk moment; grote naam in beeld als opvolger

Zondag, 10 oktober 2021 om 18:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:38

Steve Bruce wordt komende week ontslagen als trainer van Newcastle United, verzekeren diverse Engelse media. De nummer negentien van de Premier League, deze maand overgenomen door drie Saudische investeringsmaatschappijen, maakt het vertrek van Bruce spoedig wereldkundig. Zijn assistent Graeme Jones neemt naar verwachting zondag de honneurs waar in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Newcastle pakte dit seizoen slechts drie punten en de nieuwe eigenaars hopen het tij te keren met een nieuwe trainer aan het roer.

Het vertrek van Bruce is geen grote verrassing. Vrijdag liet de manager al doorschemeren rekening te houden met het slechte nieuws. "Ik wil doorgaan als manager, maar ik moet realistisch zijn. Ik ben niet dom en weet wat er kan gebeuren met nieuwe eigenaren. Nieuwe eigenaren willen normaal gesproken een nieuwe manager. Ik loop al lang genoeg mee om dat te begrijpen", gaf hij aan. De sportieve prestaties van Newcastle in het huidige seizoen zorgden al voor onzekerheid over de positie van Bruce. Van de zeven competitiewedstrijden wist Newcastle er nul te winnen. In de EFL Cup bleek Burnley na strafschoppen te sterk.

Toch komt zijn ontslag op een ongelukkig moment voor Bruce. De zestigjarige manager zou tegen Tottenham voor de duizendste keer een wedstrijd als trainer leiden. "Heel wreed zou ik dat niet vinden. Het hoort bij het voetbal", zei Bruce daar zelf over. Hij was sinds juli 2019 werkzaam als trainer van Newcastle. In zijn eerste seizoen eindigden the Magpies op de dertiende plaats in de Premier League; vorig seizoen werd Newcastle twaalfde. Voor het afkopen van zijn doorlopende contract ontvangt Bruce naar verluidt 8 miljoen pond, omgerekend 9,4 miljoen euro. De oud-verdediger van onder meer Manchester United was eerder als trainer actief bij Sheffield United, Huddersfield Town, Wigan Athletic, Crystal Palace, Birmingham City, Sunderland, Hull City, Aston Villa en Sheffield Wednesday.

Mogelijk blijft zijn rechterhand Jones nog wekenlang werkzaam als hoofdtrainer van Newcastle. De zoektocht naar een opvolger is begonnen, maar kan nog even duren. De naam van Antonio Conte gaat rond als potentiële opvolger. Volgens de Evening Chronicle staat de Italiaan, clubloos sinds hij Internazionale vorig seizoen naar de landstitel loodste, open voor de functie. Hij wil echter graag weten hoeveel invloed hij kan uitoefenen op het transferbeleid; in het verleden had hij bij Chelsea en Inter niet zoveel inspraak als hij zelf wilde. Ralf Rangnick, momenteel directeur bij Lokomotiv Moskou, en Jason Wilcox, hoofd opleidingen van Manchester City, zijn in beeld om sportief directeur te worden op St James Park.