Onzorgvuldig België gaat ten onder tegen Italië in troostfinale Nations League

Zondag, 10 oktober 2021 om 16:57 • Laatste update: 17:02

Italië heeft zondagmiddag de troostfinale van de Nations League met 2-1 van België gewonnen. De score werd vlak na rust in Turijn geopend door Nicolò Barella, waarna Domenico Berardi na rust vanaf elf meter de marge verdubbelde. Charles De Ketelaere bracht de spanning in de slotfase met een aansluitingstreffer nog even terug. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez was vervolgens niet bij machte om er nog een penaltyserie uit te slepen: net als tijdens de EK-kwartfinale van afgelopen zomer won Italië met 2-1. Zondagavond speelt Frankrijk om 20.45 uur in het San Siro de finale tegen Spanje.

Roberto Mancini wijzigde zijn opstelling ten opzichte van het verloren duel met Spanje op vijf posities. Onder anderen Leonardo Bonucci, Marco Verratti en Jorginho begonnen vanaf de bank, terwijl Lorenzo Pellegrini, Manuel Locatelli en Domenico Berardi een kans kregen vanaf het eerste fluitsignaal. Bij België werd Kevin De Bruyne gespaard, terwijl Michy Batshuayi in de spits de geblesseerde Romelu Lukaku verving. Na een kwartier spelen hoefden Gianluigi Donnarumma en Thibaut Courtois nog niet handelend op te treden. De eerste doelpoging van de wedstrijd kwam van de voet van Berardi. Het schot van de buitenspeler werd van richting veranderd door Jason Denayer, maar bracht Courtois niet in de problemen.

Halverwege de eerste helft was het België dat dicht bij de openingstreffer was. Batshuayi legde breed op Alexis Saelemaekers. De middenvelder van AC Milan zag zijn schot echter op de lat belanden. De bezoekers lieten zich met een half uur op de klok opnieuw gelden. Yannick Ferreira Carrasco trok de bal voor het doel. Batshuayi kon vervolgens vanuit kansrijke positie schieten, maar zag zijn schot knap geblokt worden door Alessandro Bastoni. Op slag van rust kreeg Federico Chiesa de uitgelezen kans om Italië op voorsprong te schieten. De aanvaller stond na een steekpass van Berardi oog in oog met Courtois en leek de bal voor het inschuiven te hebben. Dankzij een knappe redding van de doelman bleven de Rode Duivels op de been.

Eén minuut na rust wist de thuisploeg de ban alsnog te breken. Na een afgeslagen corner kreeg Barella de bal voor zijn voeten. De middenvelder bedacht zich niet en liet Courtois kansloos met een volley in de lage hoek: 1-0. In de zestigste minuut was Batshuayi dicht bij de gelijkmaker. De spits ontsnapte aan de aandacht van de verdediging van Italië, maar schoot vanuit een moeilijke hoek hard op de lat. Halverwege de tweede helft wist de thuisploeg de marge te verdubbelen. Chiesa werd neergehaald door Timothy Castagne, waarna scheidsrechter Srdjan Jovanovic gedecideerd naar de stip wees. Berardi liet Courtois vanaf elf meter vervolgens kansloos.

Italië hard op weg naar brons ???



In de slotfase kreeg Carrasco nog een enorme mogelijkheid om de spanning in de wedstrijd terug te brengen. De buitenspeler schoot vanaf rand zestien uit vrijstaande positie echter op de paal. Enkele minuten later was de aansluitingstreffer alsnog een feit. De Ketelaere werd weggestoken door de ingevallen De Bruyne en passeerde Donnarumma één-op-één met een schot door de benen: 2-1. België probeerde met een slotoffensief nog een penaltyserie eruit te slepen, maar slaagde er niet in om de doelman van de Italianen nog te testen.