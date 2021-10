Clublegende Xavi sluit eventuele opvolging van Koeman bij Barcelona niet uit

Zondag, 10 oktober 2021 om 16:44

Xavi spreekt de geruchten dat hij de opvolger van Ronald Koeman kan worden als trainer van Barcelona niet tegen. De voormalig topvoetballer is sinds 2019 hoofdtrainer van de Qatarese ploeg Al-Sadd en heeft in een interview met de Spaanse tv-zender TVE gezegd dat hij ‘voor alles open staat’. De positie van Koeman leek na een matige seizoensstart met tegenvallende resultaten onhoudbaar, maar de trainer werd onlangs juist publiekelijk gesteund door voorzitter Joan Laporta. Ook vice-voorzitter Rafael Yuste sprak zondag zijn vertrouwen uit in Koeman.

Het gerucht dat Xavi voor Laporta de gedroomde opvolger van Koeman is, werd de afgelopen maanden steeds hardnekkiger. De clublegende van los Azulgrana heeft nog een contract voor twee jaar als coach van Al-Sadd, maar zet de deur voor Barcelona open. “Elk aanbod zal worden geëvalueerd en dan zal een beslissing worden genomen”, geeft hij aan tegen het Spaanse medium. “Ik weet niet waar mijn toekomst me zal brengen, maar ik sta overal voor open.” Xavi maakte in 1998 zijn debuut voor Barcelona en speelde in totaal zeventien seizoenen in het Camp Nou.

Eventuele opvolging van Koeman lijkt eerder een optie voor de lange termijn, want Laporta ging in aanloop naar het verloren competitieduel tegen Atlético Madrid (2-0) juist publiekelijk pal achter de Nederlandse oefenmeester staan. In navolging van Laporta sprak ook vicevoorzitter Yuste zondag zijn vertrouwen in Koeman uit. “Het gaat om het basisprincipe dat we geloven in de persoon die er is sinds we zijn gekomen en in datgene wat Koeman ons vertelt. Hij is degene die dagelijks in de weer is met de spelersgroep”, benadrukt Yuste in een interview met Mundo Deportivo.

Ook liet de vicevoorzitter zich uit over Xavi. “Laporta praat veel met hem, maar ook met Josep Guardiola en heel veel andere mensen in de voetballerij. Ik zie Xavi ook als een vriend. Ik heb ook een goede relatie met hem, net als met Guardiola”, zo laat Yuste weten. “Of ik hem een geschikte trainer voor Barcelona vind? Ik vind Koeman een goede trainer voor Barcelona en dat is hij nu. Ik wil een positieve sfeer rondom Koeman creëren. Als de trainer zich niet sterk voelt, dan kunnen de spelers ook niet renderen. We willen in alle competities zo sterk mogelijk voor de dag komen, al moeten we niet uit het oog verliezen dat we bezig zijn om een elftal op te bouwen met veel jonge spelers. Dat vergt tijd en daarom is het belangrijk dat de socios geduld tonen en de media ons daarbij helpen.”