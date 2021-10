Verheydt steelt de show met eerste hattrick in door vuurwerk ontsierd duel

Zondag, 10 oktober 2021 om 16:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:47

ADO Den Haag heeft zondagmiddag in eigen huis een 3-2 zege geboekt op FC Den Bosch. De ploeg van trainer Ruud Brood kwam op voorsprong via Thomas Verheydt, waarna Roy Kuijpers namens de Bosschenaren de spanning in de wedstrijd terugbracht. Verheydt werd met twee treffers na rust de grote man aan Haagse zijde en tekende voor zijn eerste hattrick. De aansluitingstreffer van Soufyan Ahannach in blessuretijd kwam te laat. Het duel werd door een protestactie van de supporters van ADO korte tijd stilgelegd vanwege vuurwerk. Door de zege stijgt ADO naar de vierde plaats op de ranglijst, terwijl Den Bosch negentiende staat.

ADO trad in het Cars Jeans Stadion met dezelfde elf namen aan als tijdens de vorige speelronde van de Keuken Kampioen Divisie, toen de ploeg van Brood met 2-6 won op bezoek bij MVV Maastricht. Het eerste wapenfeit kwam na drie minuten van de thuisploeg. De diep gestuurde Vicente Besuijen gaf voor op Samy Bourard, die net naast kopte. In de openingsfase werd de wedstrijd vervolgens kortstondig stilgelegd, nadat thuissupporters vuurwerk op het veld gooiden. ADO wist het overwicht na twintig minuten spelen uit te drukken in de score. Een voorzet van de rechterkant van Amar Catic werd door Verheydt via de binnenkant van de paal binnengekopt: 1-0.

Ahannach leek namens Den Bosch direct wat terug te doen. Het afstandsschot van de creatieveling spatte echter uiteen op de lat. Na een klein half uur spelen was Bourard dicht bij de 2-0. De middenvelder stuitte oog in oog met Wouter van der Steen alleen op de benen van de doelman. Waar ADO enkele kansen liet liggen, kwamen de bezoekers tien minuten voor rust tegen de verhouding in op gelijke hoogte. Jizz Hornkamp kreeg de bal met enig geluk bij Kuijpers, die de bal koel achter doelman Luuk Koopmans schoot: 1-1. De Bosschenaren mochten in de blessuretijd van de eerste helft van geluk spreken dat ze met elf man mochten blijven staan, toen Steven van der Heijden slechts geel kreeg van scheidsrechter Robin Hensgens voor een heupzwaai op Besuijen.

Beide ploegen startten slordig aan de tweede helft. Daardoor kwam de nieuwe voorsprong van ADO tien minuten na rust enigszins uit de lucht vallen. Catic vond met een voorzet vanaf links Verheydt, die uit de rug van Den Bosch-verdediger Teun van Grunsven was weggekropen en geheel vrijstaand kon binnenkoppen: 2-1. De thuisploeg kreeg de kans om de marge niet veel later te vergroten, toen de bal via een scrimmage van de doellijn werd gehaald. ADO wist de wedstrijd in de slotfase alsnog in het slot te gooien. Besuijen werd in de zestien neergehaald door Jorn van Hedel, die zijn tweede gele kaart kreeg, waarna de bal op de stip ging. Verheydt maakte vanaf elf meter zijn derde van de dag: 3-1. De aansluitingstreffer van Ahannach diep in blessuretijd kwam te laat.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Excelsior 10 6 1 3 7 19 2 FC Volendam 9 5 3 1 9 18 3 Jong AZ 9 6 0 3 3 18 4 ADO Den Haag 10 7 1 2 10 16 5 FC Emmen 10 5 1 4 6 16 6 De Graafschap 9 5 1 3 4 16 7 VVV-Venlo 10 5 1 4 2 16 8 FC Eindhoven 10 5 1 4 0 16 9 Jong FC Utrecht 9 4 3 2 6 15 10 Roda JC Kerkrade 9 4 2 3 4 14 11 Jong Ajax 9 4 0 5 0 12 12 Helmond Sport 10 4 0 6 -4 12 13 Telstar 9 3 3 3 -4 12 14 MVV Maastricht 10 4 0 6 -15 12 15 Jong PSV 9 3 1 5 -3 10 16 TOP Oss 10 3 1 6 -6 10 17 Almere City FC 9 2 3 4 -1 9 18 NAC Breda 9 2 3 4 -2 9 19 FC Den Bosch 10 3 0 7 -8 9 20 FC Dordrecht 10 1 3 6 -8 6