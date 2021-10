Neymar: ‘Ik denk dat het WK in Qatar mijn laatste WK is’

Zondag, 10 oktober 2021 om 16:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:21

Neymar sluit niet uit dat het WK in Qatar zijn laatste kunstje is als international van Brazilië. De 29-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain zegt in een documentaire van DAZN dat de druk van het voetbal zijn tol heeft geëist, zowel fysiek als mentaal. Neymar heeft toegegeven dat hij niet verwacht na het toernooi van 2022 in Qatar nog een WK te spelen, mede door het feit dat hij er met Brazilië nog niet in slaagde om een grote prijs te winnen.

Neymar was er bij toen Brazilië zowel op het WK van 2014 als 2018 niet wist door te stoten tot de finale. In 2014 reikte het land tot de halve finale, vier jaar later was de kwartfinale het eindstation. "Ik denk dat volgend jaar mijn laatste WK is", aldus Neymar in de documentaire Neymar & The Line Of Kings van DAZN. "Ik zie het als mijn laatste omdat ik niet meer weet of ik de kracht van geest heb om met voetbal om te gaan. Dus ik zal er alles aan doen om nog beter te worden en te winnen voor mijn land om mijn grootste droom te realiseren sinds ik klein was. En ik hoop dat het lukt."

Het WK van 2014 was het eerste wereldkampioenschap van Neymar als speler van Brazilië. Het toernooi begon voortvarend met twee zeges en een gelijkspel, waarna ook in de achtste finales Chili eraan moest geloven na strafschoppen. Het duel in de kwartfinale tegen Colombia draaide voor Neymar echter uit op een nachtmerrie. De aanvaller raakte geblesseerd door toedoen van Juan Camilo Zúñiga en moest de halve finale tegen Duitsland missen, die eindigde in een catastrofale 7-1 nederlaag.

Vier jaar later stond Neymar voor een race tegen de klok om op tijd fit te worden voor het WK in Rusland, nadat hij de laatste drie maanden van het clubseizoen miste door een voetblessure. Hij haalde uiteindelijk het eindtoernooi en scoorde twee keer, maar moest toezien hoe in de kwartfinale België met 2-1 te sterk was door een eigen doelpunt van Fernandinho en een treffer van Kevin De Bruyne. Het moet raar lopen wil Brazilië zich niet plaatsen voor het WK van 2022. De ploeg van bondscoach Tite gaat soeverein aan kop in de WK-kwalificatie en heeft met 27 punten uit 9 wedstrijden liefst 8 punten voorsprong op achtervolger Argentinië.

Voor Neymar staat er naast de kwalificatie nog iets moois op het spel. De aanvaller loert namelijk op het doelpuntenrecord van Pelé. De legende eindigde zijn carrière met 77 interlandgoals, 8 meer dan Neymar er op dit moment heeft. Neymar heeft altijd de droom uitgesproken om het record van Pelé te evenaren. "Ik ben ook blij dat ik, als alles goed gaat, binnenkort Pelé ga passeren als de speler met de meeste doelpunten voor Brazilië", zei Neymar vorige maand tegen Mundo Deportivo. Neymar had 113 interlands nodig voor zijn 69 treffers.