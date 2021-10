‘Het is toch lullig dat in De Telegraaf staat dat hij niet balvast was?'

Zondag, 10 oktober 2021 om 14:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:40

Louis van Gaal nam zondagmiddag tijdens de afsluitende persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Gibraltar uitgebreid de tijd om stil te staan bij de situatie van Frenkie de Jong bij Barcelona. De middenvelder krijgt in Spanje de laatste weken de nodige kritieken te verwerken en kon ook Van Gaal niet helemaal bekoren tegen Letland. Volgens Van Gaal had De Jong zuiniger moeten zijn in balbezit, waarna hij afsloot met het verhaal dat hij liever niet individueel over zijn spelers praat.

"Dat is typisch Barcelona", doelt Van Gaal op de kritiek richting De Jong. "Als alles pais en vree is en je hebt geweldige bijdrages die Frenkie in de afgelopen twee jaar hebt laten zien, dan is er niet veel aan de hand. Als het slecht gaat, zoekt men in Barcelona altijd naar de buitenlanders. In dat geval is de coach een buitenlander. De geschiedenis herhaalt zich, ik heb dat ook meegemaakt. Frenkie, Ronald Koeman, Memphis Depay en Luuk de Jong gaan daar goed mee om. Ze proberen er alles aan te doen."

Van Gaal is te spreken over de manier waarop Depay en Frenkie de Jong hun rol invullen bij het Nederlands elftal. "Als ik naar de data van Memphis kijk: ik heb nog nooit zo'n spits gehad", aldus de bondscoach. "Iemand die zo vaak diep gaat... dat is lovenswaardig. Als ik Frenkie neem, die speelt bij mij altijd centraal op het middenveld. Ik heb daar ook gespeeld, misschien herinner je je dat nog. Dan hoef je niet veel te lopen, maar hij loopt wel heel veel. Soms denk ik weleens: je loopt te veel. Het is niet zo dat ik niet meer van hem eis, want ik vond hem tegen Letland niet balvast. Dat heb ik hem ook gezegd."

Uiteindelijk besluit Van Gaal met het verhaal dat hij liever niet over zijn spelers praat. "Als ik zeg dat hij niet balvast was tegen Letland, gaat dat een eigen leven leiden in de media. Dat kan gebeuren. Wijnaldum had dat ook dat hij de eerste twee wedstrijden niet balvast was, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Maar het is toch lullig voor hem dat in De Telegraaf staat dat hij niet balvast was? Dat is echt lullig voor een speler om te lezen. Ik wil dat ook eigenlijk niet zeggen. Maar jullie proberen altijd te vragen naar negatieve dingen. Deze spelers doen zoveel positieve dingen. Waarom moeten we daar over praten? Ik praat ook niet over jouw kwaliteiten als journalist?"

Valentijn Driessen, die van Van Gaal wilde weten hoe hij dacht over de situatie van Frenkie de Jong bij Barcelona, antwoordde uiterst scherp op die laatste vraag. "Daar ben je toch heel tevreden over, neem ik aan?" Van Gaal schoot vervolgens in de lach, waarna perschef Bas Ticheler tussenbeide kwam. "Ik denk dat we zo langzamerhand naar het einde van de persconferentie gaan, of er moet iemand zijn met een betere uitsmijter."