Van Gaal: ‘Daar zijn Nederlanders niet zo goed in, hoop niet dat het zo blijft’

Zondag, 10 oktober 2021 om 14:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:37

Louis van Gaal hoopt dat Noorwegen nog wat punten verspeelt voor de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje van dinsdag 16 november. Als beide ploegen hun komende twee wedstrijden winnen, mag Oranje op de slotdag in De Kuip niet verliezen van Noorwegen, anders wacht deelname aan de play-offs. Van Gaal verwacht dat Oranje op basis van doelsaldo in ieder geval onbedreigd zal zijn.

Oranje heeft een doelsaldo van +17 en laat Noorwegen (+7), Turkije (+3) en Montenegro (+2) daarmee ver achter zich. Bij een gelijke stand qua puntenaantal is het doelsaldo doorslaggevend. Momenteel heeft Oranje twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen. "Ik denk niet dat zij ons nog gaan inhalen", zegt Van Gaal over het doelsaldo. "Dat voordeel hebben we zelf afgedwongen in de wedstrijden tegen Montenegro (4-0, red.) en Turkije (6-1). Dat is een groot voordeel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het doelsaldo zou relevant kunnen zijn als Oranje nog punten verspeelt in de komende wedstrijden. "Maar als wij onze wedstrijden blijven winnen en Noorwegen ook, dan is de laatste wedstrijd de belangrijkste wedstrijd. Dan hebben we genoeg aan een gelijkspel, maar daar zijn Nederlanders niet zo goed in. Ik hoop niet dat het zo blijft", aldus Van Gaal. Hij hoopt evenwel het doelsaldo maandag op te voeren tegen Gibraltar. Vrijdag won Oranje met 0-1 van Letland, maar ditmaal wil de bondscoach meer goals zien.

"Ik vind het geweldig dat wij de fans nog kunnen aantrekken tegen een ploeg als Gibraltar. Gezien het publiek, het stadion is driekwart gevuld, moeten we wat meer doelpunten brengen", vindt Van Gaal. Georginio Wijnaldum, ook aanwezig op de persconferentie, wordt gevraagd naar zijn debuut als international in 2011 tegen San Marino, toen Oranje met 11-0 won. "Als die mogelijkheid zich voordoet om veel goals te maken, moeten we dat niet nalaten. Dat hebben we uit ook niet gedaan." Oranje won op Gibraltar met 0-7.