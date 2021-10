Van Gaal licht keuze voor Danjuma toe: ‘Er is alleen een probleem’

Zondag, 10 oktober 2021 om 13:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:37

Louis van Gaal heeft zondagmiddag tijdens de persconferentie stilgestaan bij zijn keuze om Arnaut Danjuma bij de selectie te halen. De aanvaller van Villarreal fungeert als vervanger van Cody Gakpo, die geblesseerd heeft moeten afhaken. Volgens Van Gaal, die samen met Georginio Wijnaldum vooruitblikte op het WK-kwalificatieduel met Gibraltar, is het oproepen van Danjuma een 'logische keuze'.

"Wij hadden Danjuma natuurlijk al in de gaten voordat hij naar Villarreal ging", steekt Van Gaal van wal. "Hij stond ook op die lijst met honderd schaduwspelers. Het probleem is alleen dat ze allemaal linkerspits willen spelen en geen rechterspits. Maar in dit geval, Cody Gakpo speelt bij ons op links. Maar dit soort spelers kunnen die muur breken. Creatieve spelers. Dus daarom heb ik hem opgeroepen. Maar ook omdat de groep hem dan kan zien. Maar ik kan hem ook zien. Ik heb hem nog nooit gesproken."

Van Gaal geeft toe dat Danjuma voor hem een 'nieuwe speler' is. "Dat is goed. Horen, zien en voelen. Dat heb ik al een keer uitgelegd bij Noa Lang, maar ook bij Mark Flekken en eventueel andere spelers die wij nog gaan oproepen." Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad is vooral benieuwd naar de lange lijst met spelers. "Daar stond jij niet op", grapt Van Gaal. "We hadden zelfs drie lijsten, maar daar hebben we er twee van gemaakt, om het eenvoudige te maken. Die drie lijsten waren samen honderd spelers. Die lijst hebben we opgeschoond en daar zijn er nu veertig van over. We hebben dus echt goed opgeschoond."

Mocht Danjuma maandagavond speelminuten maken in de wedstrijd tegen Gibraltar, dan kan hij niet meer voor de nationale ploeg van Nigeria uitkomen. De aanvaller beschikt over een dubbele nationaliteit en zou ook voor het Afrikaanse land mogen uitkomen, maar daar komt na maandag dus mogelijk verandering in. Danjuma is in het Nigeriaanse Lagos geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Nigeriaanse moeder. De flankspeler overwoog de afgelopen jaren over te stappen naar het nationale elftal van Nigeria.

Van Gaal was overigens niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Andrew Madley, die geen verzorging toeliet op het veld toen Gakpo naar de grond ging tegen Letland. "Ik heb hem meteen gewisseld", aldus Van Gaal. "Daar hebben we een notitie van gemaakt en daar moet de UEFA verder mee. Zij moeten de protocollen nakijken of ze niet de dokter in het veld hadden moeten laten komen. Dat is niet zo'n grote zaak, maar het is wel belangrijk. De UEFA en de FIFA hebben in hun protocol staan dat de dokter ruimte moet krijgen om een en ander te constateren bij een 'breinongeluk'. Dat hebben wij pas kunnen constateren toen hij van het veld afliep. Dat hoort anders te gaan. Ik greep zelf in. Met alle eerlijkheid: ook om Noa Lang te brengen."