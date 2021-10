Van Gaal verklapt basisklant: ‘Had je dat verwacht? Het is niet des Van Gaals’

Zondag, 10 oktober 2021 om 15:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:02

Georginio Wijnaldum maakt maandagavond tegen Gibraltar zijn rentree in de basisopstelling van het Nederlands elftal. De middenvelder werd vrijdag tegen Letland (0-1 zege) vanwege een schorsing vervangen door Guus Til, maar schoof zondagmiddag tijdens de persconferentie aan naast Van Gaal en mag zich verheugen op een basisplek, verklapt de bondscoach.

Ten opzichte van de wedstrijd in Letland zal Van Gaal twee wijzigingen doorvoeren, zo hint hij. "Cody Gakpo is er niet meer. Daar komt een andere speler voor in de plaats, dus dan wordt het al anders. Gini, dat geef ik dan prijs, speelt. En tien anderen." Als journalist Pascal Kamperman aangeeft dat hij de basisplek van Wijnaldum wel zag aankomen, reageert Van Gaal lachend. "Oh ja, toch wel? Ondanks dat hij zo weinig speelt? Dat is niet des Van Gaals. Maar ik heb heel veel vertrouwen in hem."

?? Louis van Gaal verklapt al dat Gini Wijnaldum terugkeert in de basis, maar laat de wisseling op de andere positie nog een geheim. "Waarom wil je nou de opstelling verraden?" pic.twitter.com/kq0lDG2q7i — ESPN NL (@ESPNnl) October 10, 2021

Wijnaldum had in de laatste drie officiële wedstrijden van Paris Saint-Germain geen basisplaats. "Het is wennen", geeft hij toe over zijn gebrek aan speeltijd. "Mijn laatste jaar, na mijn rugblessure, heb ik vrij veel gespeeld. Ook omdat ik fit was. Dit is weer wat anders. Het is heel moeilijk. Ik heb altijd heel veel gespeeld, dat ben je dan gewend. Dit is een nieuwe stap. Ik ben ook wel een vechter en ga er alles aan doen dit om te keren." Wijnaldum heeft niet met trainer Mauricio Pochettino gesproken over zijn situatie, voegt hij toe. "De situatie is nog niet eens een maand zo."

De vervanger van Gakpo, die het trainingskamp verliet vanwege een hersenschudding die hij opliep tegen Letland, lijkt Noa Lang te gaan worden. Van Gaal wil in eerste instantie niet bevestigen wie Gakpo vervangt. "Nee, maar na logisch nadenken kun je dat zelf invullen." Lang was tegen Letland de enige buitenspeler die inviel, en hij gedijt het best op de linksbuitenpositie van Gakpo. "Dat zou weleens kunnen, ja", reageert Van Gaal op de suggestie dat Lang in de basis zal staan. Om er lachend aan toe te voegen: "Waarom wil je nou de opstelling verraden?"