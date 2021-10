Feyenoord gaat nieuwe poging wagen om Amad Diallo te huren van United

Zondag, 10 oktober 2021 om 13:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:18

Feyenoord gaat een nieuwe poging wagen om Amad Diallo te huren van Manchester United, verzekert Feyenoord Transfermarkt zondagmiddag. De Rotterdammers ondernamen al eerder een poging om de aanvaller tijdelijk over te nemen en waren destijds zelfs akkoord, maar door een blessure vond de transfer uiteindelijk geen doorgang. Daar moet komende winter verandering in komen, als Feyenoord het nogmaals gaat proberen.

"Bij Feyenoord valt de naam van Amad Diallo van Manchester United weer", verzekert het doorgaans goed ingelichte Feyenoord Transfermarkt op Twitter. "Er wordt gekeken of de Ivoriaan komende winter ‘voor een langere periode’ te huren is. De Rotterdammers zijn hierbij mede afhankelijk van overwintering in de Conference League." Feyenoord strijkt bij overwintering in de Conference League een flink geldbedrag op, waarmee de komst van Diallo bewerkstelligd kan worden.

Diallo maakte in januari de overstap van Atalanta naar Manchester United voor een bedrag van circa 21,3 miljoen euro. De eerste periode op Old Trafford is echter geen onverdeeld succes, daar hij in totaal slechts 363 minuten in actie kwam. In de Premier League speelde de rechtsbuiten annex linksbuiten drie wedstrijden, waarin hij niet tot scoren kwam maar wel een assist verzorgde. In de Europa League maakte Diallo speelminuten in vier duels en kwam hij eenmaal tot scoren.

Feyenoord had Diallo afgelopen zomer nagenoeg binnen, maar kwam uiteindelijk door een blessure toch niet naar De Kuip. "Hij is geblesseerd geraakt, het gaat niet door", zei technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord daar destijds over tegen het Algemeen Dagblad. "Het is heel jammer, want alles was rond. Ik heb veel met de mensen bij Manchester United gesproken, maar het is verstandiger om hem bij die club te laten herstellen. Het kan wel even duren voor hij terug is." Diallo speelde zijn laatste wedstrijd op 31 juli tijdens de Olympische Spelen namens Ivoorkust tegen Spanje.