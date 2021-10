Huub Stevens en Hans Kraay jr. zijn het niet eens over Brobbey

Zondag, 10 oktober 2021 om 12:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:40

Huub Stevens en Hans Kraay jr. lagen zondagochtend duidelijk niet op één lijn toen het in Goedemorgen Oranje over Brian Brobbey ging. De spits van RB Leipzig komt in de Bundesliga weinig aan spelen toe en viel vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Zwitserland (2-2) na een half uur spelen geblesseerd uit. Stevens zegt het niet te begrijpen dat Brobbey door zijn zaakwaarnemer naar Leipzig is gebracht, terwijl Kraay jr. een andere mening is toebedeeld.

"Ik maak me wel een beetje zorgen om Brian Brobbey, hebben jullie dat ook?", vroeg presentator Milan van Dongen aan de tafelgasten. "Ik heb wel de indruk dat hij het redt, want ik begrijp dat hij vier miljoen euro per jaar verdient en nog wat tekengeld heeft gekregen", aldus Kraay jr.. "Ik snap echt wel dat een zaakwaarnemer zegt dat hij zijn toekomst veilig moet stellen. Los van de Feyenoord-supporters denk ik alleen dat iedereen hem nog heel graag hij Ajax had gezien. Dan had hij best wel zijn speelminuten gekregen."

Marciano Vink plaatst daarop een kanttekening. "Ik denk dat hij niet had verwacht dat Leipzig nog zes andere spitsen zouden kopen", aldus Vink. "De kans op speelminuten is best nihil. Maar het is wel jammer, want hij heeft een leeftijd dat hij speelminuten moet maken. Zoals Joshua Zirkzee nu bij Anderlecht doet. Hij moet in een situatie komen dat hij fouten kan maken en belangrijk wordt. Dat gevoel is voor een jonge speler echt nodig. Brobbey heeft bij Jong Ajax een periode gehad dat het niet goed genoeg was. Aan de bal was het veel te weinig. Bij de A-selectie werd hij belangrijk als pinchhitter, maar hij moet nog zoveel bewijzen."

Stevens ziet in Brobbey niet een potentiële spits voor Oranje. "Dan ga ik eerder voor Zirkzee", aldus Stevens. Zirkzee bewees vrijdag zijn waarde met twee treffers en hielp Jong Oranje na een 2-0 achterstand daarmee alsnog aan een punt. "Dat vind ik meer een voetballer, Brobbey is meer op zijn snelheid gefocust. Brobbey kijk ik ook te weinig. Maar hij heeft vlieguren nodig. Of hij een andere keuze had moeten maken? Ja natuurlijk. Ik snap zo'n zaakwaarnemer niet, met alle respect. Die moet zo'n jongen beschermen. Die moet zeggen: 'Je moet niet voor het geld kiezen, maar voor de speelminuten'."