Goedemorgen Oranje mikt op Depay: ‘Daar verbaas ik me iedere keer over’

Zondag, 10 oktober 2021 om 11:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:38

Marciano Vink is niet te spreken over het optreden van Memphis Depay in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland (0-1). De analist van ESPN is van mening dat de spits van het Nederlands elftal veel te onzorgvuldig is in balbezit en zijn acties te vaak doordrijft, zo vertelde hij zondagmorgen bij Goedemorgen Oranje. Huub Stevens is het helemaal eens met het oordeel van Vink, maar weet ook dat de onvoorspelbaarheid een groot wapen is van Depay.

"Ik heb naar Memphis gekeken zoals ik altijd naar Memphis kijk", aldus Vink. "Je weet gewoon niet wat je krijgt. Het is heel wisselvallig. Het is een hele goede voetballer, maar ik vind dat hij te grote delen van de wedstrijd onzichtbaar is. Hij probeert het wel, maar het mislukt vaak. Ik verbaas me er iedere keer over dat hij in dezelfde valkuil trapt. Hij moet het vaker simpel houden en op balbezit spelen. Hier helpt hij het team niet mee. Tegen Turkije was hij geniaal en hou je weer van hem, maar bij wedstrijden van Barcelona denk ik: 'Ach...'"

Vink haalt aan dat Depay zich vaak laat uitzakken uit de spitspositie om de bal elders op het veld op te halen. "Dan ligt er voor hem een groot gat", gaat Vink verder. "Dan moet hij de bal vasthouden, laten vallen en doorvoetballen. Je kan geen actie maken als je tien minuten niet aan de bal bent geweest. Als hij de bal heeft, heeft hij zo'n drang om iets te laten zien, dat het verzand in balverlies of een actie die mislukt. En dan gaat dat handje weer omhoog. Een echte wereldklasse speler heeft beter het gevoel waar hij een actie kan maken en waar niet. Daar zit bij hem een te groot vraagteken. Hij moet nu ook wedstrijden gaan dragen bij Barcelona, maar daar is hij niet toe in staat."

Stevens is van mening dat dat er niet meer uit te krijgen is bij Depay. "Dat is niet te veranderen bij hem", aldus de oud-trainer. "Het is ook een kwaliteit van hem, maar het werkt ook vaak tegen hem en tegen de ploeg. Je zou wensen dat hij vaker in het belang van de ploeg speelt, maar dan ontneem je hem ook een bepaalde kracht. Ik vind het een gevaar voor het team. Doordat hij de bal vraagt, heb je ook bepaalde spelers die niet de diepte in gaan, omdat ze bang zijn dat er dan balverlies volgt en ze tien meter extra moeten lopen. Maar hij is zo zelfverzekerd dat hij die actie toch wel maakt."

Hans Kraay jr. zou wensen dat Depay een voorbeeld neemt aan Ruud van Nistelrooy. "Als Ruud van Nistelrooy als aanvaller even vijf minuten de bal niet kreeg, wilde hij voetballen", vertelt de analist. "Dan ging hij hem halen op plekken waar hij hem niet moest halen. Die heeft een knop omgezet, of dat heeft een trainer bij hem gedaan, dat hij geduld moest hebben. Mede daardoor is hij volgens mij zo goed en zo kil geworden. Hij kon prima zeven minuten zonder balbezit. Maar eigenlijk moet je kijken naar de statistieken van Depay en die zijn waanzinnig bij het Nederlands elftal."

Ook Georginio Wijnaldum neemt Depay enigszins in bescherming. De middenvelder van Paris Saint-Germain heeft op de website van de FIFA lovende woorden over voor zijn ploeggenoot. "Ik denk dat het team het zo goed doet vanwege Memphis", vertelt Wijnaldum. "Tegenstanders houden hem voortdurend in de gaten. Daardoor krijg ik, of een andere middenvelder, ruimte. Hij maakt zijn medespelers beter. Memphis is nu een aanvaller, maar doet veel meer dan alleen het maken van doelpunten. Hij laat dingen gebeuren. Echt een geweldige speler."