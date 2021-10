Hans Kraay jr. kijkt zijn ogen uit: ‘Hij wordt afgeschoten als een katapult’

Zondag, 10 oktober 2021 om 10:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:15

Hans Kraay jr. raakt maar niet uitgesproken over Arnaut Danjuma. De vleugelspeler van Villarreal werd in eerste instantie niet geselecteerd voor het Nederlands elftal, maar mag zich nu door een blessure van Cody Gakpo alsnog melden bij Oranje. Volgens Kraay jr. is dat niet meer dan logisch, zo vertelt hij bij Goedemorgen Oranje. Huub Stevens, die eveneens aanschoof in het voetbalpraatprogramma, vindt het volkomen logisch dat Danjuma er niet bij zat in eerste instantie.

Danjuma zou zondagmorgen zelf aanschuiven in het programma van ESPN, maar moest door zijn plotse uitnodiging voor het Nederlands elftal dus verstek laten gaan. Presentator Milan van Dongen snijdt het onderwerp zondagmorgen maar meteen aan. "Die is heel goed bezig", ziet ook Marciano Vink. "Hij maakt ook belangrijke goals. Hij speelt ook in een fantastisch team. Ik heb een paar samenvattingen gezien van Villarreal. Die spelen echt godsgruwelijk mooi, heel direct. Daar houd ik wel van."

?? Arnaut Danjuma sluit aan bij Oranje na een aantal sterke duels bij Villarreal, maar Huub Stevens vindt het terecht dat hij in eerste instantie niet is geselecteerd. pic.twitter.com/XvcMHWTm2v — ESPN NL (@ESPNnl) October 10, 2021

Stevens vindt het een goede zaak dat Danjuma niet direct bij de selectie is gehaald. "Hij heeft het nu een paar wedstrijden laten zien, maar dit gaat nog verder hoor", aldus de oud-trainer. "Ik denk dat we even rustig aan moeten doen. We moeten niet iemand selecteren die één of twee wedstrijden goed speelt. Ik denk dat het een goede keuze is van Louis van Gaal om hem voor de toekomst te nemen. Ik vind het moeilijk om hem te vergelijken met Noa Lang, maar Lang speelt al langer op een niveau waar Danjuma nu zes wedstrijden speelt."

Kraay jr. zegt het wel te begrijpen dat de aanvaller van Villarreal alsnog bij de selectie zit voor het WK-kwalificatieduel met Gibraltar maandag. "Er straalt zóveel kracht vanuit", aldus Kraay jr. "Je hebt weleens voetballers die van een normaal postuur het krachthonk in gaan en waar je dynamiek van ziet. Maar hij wordt afgeschoten als een katapult. Hij is zó sterk. De 2-1 tegen Atalanta was ook zo mooi. Met de buitenkant van de wreef, zoveel beheersing. Het is kracht gekoppeld aan beheersing. Het is niet de nieuwe Cristiano Ronaldo, maar er zit wel ongelooflijk veel potentie in."

Danjuma meldt zich dus als vervanger van Gakpo, die vrijdag tegen Letland (0-1) hard in botsing kwam met een tegenstander en zich een kwartier voor tijd moest laten vervangen door Wout Weghorst. Volgens Pascal Kamperman is men er bij Oranje niet over te spreken dat scheidsrechter Andrew Madley geen verzorging toeliet op het veld toen Gakpo naar de grond ging. "Ze kunnen geen klacht indienen of er een zaak van maken, maar ze kunnen het wel onder de aandacht brengen. De UEFA moet het dan bij de scheidsrechter neerleggen", licht Kamperman toe.