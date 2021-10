Barcelona legt zondag uit waarom er vertrouwen is in Ronald Koeman

Zondag, 10 oktober 2021

Rafael Yuste benadrukt dat de positie van Ronald Koeman bij Barcelona geen gevaar loopt. Het was vanwege de matige resultaten in de maand september lange tijd onrustig rondom de trainer, maar in navolging van voorzitter Joan Laporta spreekt nu ook de vice-voorzitter zijn vertrouwen in de Nederlander uit. “Het gaat om het basisprincipe dat we geloven in de persoon die er is sinds we zijn gekomen en in datgene wat Koeman ons vertelt. Hij is degene die dagelijks in de weer is met de spelersgroep”, benadrukt de rechterhand van Laporta zondag in een groot interview met Mundo Deportivo.

“We luisteren naar zijn mening over de selectie en zijn eigen situatie en op basis daarvan nemen wij als bestuur de beste beslissingen.” Volgens Yuste zijn er veel verzachtende omstandigheden aan te voeren waarom Barcelona dit seizoen minder presteert dan normaal. “We zitten midden in een forse economische crisis. (...) Daar moeten de vele blessures bij worden opgeteld. Koeman heeft maar weinig keren de kans gehad om het best mogelijke elftal het veld in te sturen. En tel daarbij op dat hij de moed heeft gehad om beroep te doen op jeugdspelers. Dat maakt het allemaal lastig om elke wedstrijd het maximale te eisen.”

Koeman spreekt vaak de woorden ‘het is wat het is’ uit en dat wordt hem door de socios vaak niet in dank afgenomen. “Ronald is een geweldig persoon, hij is duidelijk en vriendelijk. Hoewel hij ook vaak dingen heeft gezegd die wij niet leuk vinden, heeft hij deze zin vaak herhaald. Maar hij gebruikt het niet als excuus”, benadrukt Yuste. “Hij vertelt ons bijvoorbeeld dat hij geen 4-3-3 kan spelen omdat hij geen buitenspelers heeft. Het duurt altijd even voordat de voorzitter en de trainer elkaar begrijpen. Dat is de laatste tijd beter geworden. Ik heb het geluk gehad dat ik ook deel uitmaakte van het bestuur in de eerste periode van Laporta en toen waren er ook twijfels over Frank Rijkaard en Josep Guardiola.”

Yuste kreeg de vraag of Koeman oneerlijk wordt beoordeeld door de socios omdat het verwachtingspatroon veel te hoog is. “Absoluut”, benadrukte de sportbestuurder. “Hij weet dat resultaten doorslaggevend zijn. Maar ik denk ook dat iedereen steeds meer beseft dat Barcelona in een ontzettend moeilijke situatie zit en dat we hulp van de mensen nodig hebben. We hebben vertrouwen nodig, de jongere spelers ook. Als dat vertrouwen blijft, ben ik ervan overtuigd dat het resultaat zal opleveren. We hebben met de aanvoerders gezeten en hebben benadrukt dat we niet alleen in Koeman blijven geloven maar ook in het project van Laporta. Ik denk dat de goede resultaten zullen terugkeren.”

Barcelona wacht na de interlandperiode drie thuisduels: in LaLiga komen Valencia en Real Madrid naar het Camp Nou en tussendoor moet ten koste van Dynamo Kiev de eerste punten in de Champions League worden verzameld. “Als ik niet zou denken dat we in deze duels geen goede resultaten zouden behalen, dan zou ik negativiteit uitstralen. Niet alleen richting Koeman, maar ook richting de selectie en de club. Ik wil positief blijven. We hebben op geen enkel moment erover nagedacht om Koeman te ontslaan. Juist het tegenovergestelde: we wilden Koeman het vertrouwen geven en dat vertrouwen is versterkt naar aanleiding van onze laatste gesprekken.”

“Ik ken Laporta als geen ander”, benadrukt Yuste, een (jeugd)vriend van de voorzitter. “Hij is een ontzettend intuïtief persoon. Hij voelde dat Koeman in een mindere periode zat en ze hebben een lang gesprek gevoerd. Koeman opende zijn hart, meer dan in andere weken, en op basis van die gesprekken is Laporta ervan overtuigd geraakt dat Koeman de persoon is die het vertrouwen van ons moet blijven krijgen.” Yuste ziet zichzelf niet als degene die het in het bestuur voor Koeman opneemt. “Ik ben de vice-voorzitter. Na een gelijkspel tegen Racing Santander in het Camp Nou werd gezegd dat Guardiola niet de juiste trainer voor Barcelona was. En dat werd ook in het eerste jaar van Rijkaard gezegd. Ik ben meer iemand die een trainer tot het bittere einde zal verdedigen.”

Vertrouwen in Koeman of niet, slechte resultaten tegen Valencia, Dynamo Kiev en Real Madrid zullen ervoor zorgen dat de onrust niet verdwijnt. “Koeman is niet alleen een geweldige professional, maar ook een geweldige culé. Hij is niet alleen een legende van Barcelona, maar ook degene die ons de eerste Europa Cup I bezorgde”, doelt Yuste op de winst van de voorloper van de Champions League in 1992. “Hij weet hoe de kleedkamer van Barcelona is en dat deze club altijd moet winnen. Hoewel er nu lastige tegenstanders komen, ben ik ervan overtuigd dat we goede resultaten zullen behalen.”

Het is algemeen bekend dat Laporta een uitstekende relatie met Xavi onderhoudt. De trainer van Al-Sadd wordt al geruime tijd naar voren geschoven om terug te keren naar Barcelona als trainer. “Laporta praat veel met Xavi, maar ook met Guardiola en heel veel andere mensen in de voetballerij. Ik zie Xavi ook als een vriend. Ik heb ook een goede relatie met hem, net als met Guardiola. Of ik hem een geschikte trainer voor Barcelona vind? Ik vind Koeman een goede trainer voor Barcelona en dat is hij nu. Ik wil een positieve sfeer rondom Koeman creëren. Als de trainer zich niet sterk voelt, dan kunnen de spelers ook niet renderen. We willen in alle competities zo sterk mogelijk voor de dag komen, al moeten we niet uit het oog verliezen dat we bezig zijn om een elftal op te bouwen met veel jonge spelers. Dat vergt tijd en daarom is het belangrijk dat de socios geduld tonen en de media ons daarbij helpen.”