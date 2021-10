PSG baalt: ‘Dit moet zonder meer bestraft worden, het is niet normaal’

Zondag, 10 oktober 2021 om 07:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:01

Paris Saint-Germain heeft nog altijd goede hoop op een langer verblijf van Kylian Mbappé en heeft bij monde van Leonardo opnieuw uitgehaald naar Real Madrid. De technisch directeur van de Franse topclub was door La Gazzetta dello Sport uitgenodigd voor het Festival dello Sport in Trento, waar hij uitgebreid over de handelwijze van de Koninklijke en hun verregaande interesse in de aanvaller sprak. Leonardo trok de vergelijking met de transfervrije aangetrokken Gianluigi Donnarumma.

“Real Madrid respecteert ons niet. Ze praten nu al twee jaar over Kylian. Wij hebben achter de schermen nooit met óf over Donnarumma gesproken om ervoor te zorgen dat hij transfervrij bij AC Milan kon vertrekken”, benadrukte de Braziliaanse sportbestuurder. “We zijn pas met Gigio in juni in gesprek gegaan toen de situatie duidelijk was en Milan had aangekondigd dat een contractverlenging niet zou gaan plaatsvinden. Bovendien hadden ze ook Mike Maignan gehaald”, verwees hij naar de transfer die de Franse doelman van Lille OSC naar i Rossoneri maakte.

In de optiek van Leonardo is de situatie rondom Mbappé compleet anders. “Real Madrid praat al twee jaar openlijk over Kylian. Het is niet normaal dat je zegt dat hij vroeg of laat bij de club terecht zal komen en dat hebben we Real Madrid ook laten weten. Het is niet goed dat een club op een dergelijke manier over een speler praat en al helemaal niet als het over een van de beste spelers ter wereld gaat. Dit moet zonder meer bestraft worden, het is niet normaal. Real Madrid ontkent het, maar ik denk dat ze achter de schermen al twee jaar bezig zijn om Kylian aan te trekken.”

In gesprek met L’Équipe eerder deze maand zei Mbappé dat hij alleen naar Real Madrid wilde in de zomer als hij bij PSG zou zijn vertrokken. De uitspraken van de sterspeler werden vol optimisme ontvangen door Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez. "In januari hebben we nieuws over Mbappé. We hopen dat op 1 januari alles in kannen en kruiken is", zo gaf de president openlijk te kennen. Dat zette afgelopen week al kwaad bloed bij Leonardo, die zaterdag aangaf dat Real Madrid debet is aan de huidige contractsituatie van Mbappé. “Hij heeft niet verlengd en deze situatie is ontstaan omdat er al jaren druk wordt uitgeoefend vanuit Spanje”, benadrukte de oud-voetballer.

“Het is een gebrek aan respect richting PSG en Mbappé. Het is niet normaal dat een trainer, een voorzitter, het bestuur en hun spelers daar openlijk over praten”, sloot Leonardo zijn kritiek richting Real Madrid af. “Het is onderdeel van hun plan. Het is een gebrek aan respect.” Ondanks alles blijft Leonardo optimistisch gestemd over de continuïteit van Mbappé in het Parc des Princes. “We willen dat hij doorgaat, we willen zijn contract verlengen. Ons standpunt is niet veranderd. Hij is een juweel en hij is perfect voor PSG. We denken niet aan een elftal zonder Kylian in de komende jaren. Het zal fantastisch zijn wanneer de voorhoede met Neymar, Lionel Messi en Kylian gaat werken.”