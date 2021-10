Cristiano Ronaldo neemt record over van Sergio Ramos én scoort

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 23:05 • Jeroen van Poppel

Cristiano Ronaldo heeft zaterdagavond het Europese interlandrecord van Sergio Ramos overgenomen. De aanvaller van Manchester United kwam in de oefenwedstrijd tegen Qatar (3-0 winst) voor de 181e keer in actie voor Portugal, terwijl Ramos op 180 staat voor Spanje. Wereldwijd is de Maleisische oud-speler Soh Chin Ann met 219 gespeelde interlands overigens de koploper. Ronaldo, die alleen de eerste helft meespeelde, luisterde zijn recordwedstrijd op met zijn 112e doelpunt voor zijn land.

De Portugezen begonnen direct met het testen van doelman Saad Al Sheeb, die reddingen in huis had op gevaarlijke pogingen van André Silva en Gonçalo Guedes. Na ruim een half uur spelen werd Ronaldo vrij voor de Qatarese doelman gezet dankzij een prachtige pass van rechtsback Diogo Dalot. Tot zijn grote frustratie mikte Ronaldo naast het doel, maar de sterspeler kon zijn fout enkele minuten later herstellen. Dalot kopte een bal vanaf de achterlijn terug voor het doel, waar Tarek Salman mistastte en zo een niet te missen intikker bood aan Ronaldo: 1-0.

Kort na rust redde Al Sheeb op een kopbal van William Carvalho, maar op een nieuwe inzet met het hoofd van José Fonte uit een vrije trap van Carvalho moest de keeper het antwoord schuldig blijven: 2-0. André Silva had verderop in de wedstrijd de derde Portugese treffer kunnen binnentikken na een voorzet van links, maar stuitte op Al Sheeb en zag ook zijn rebound gekeerd worden. Rafael Leão raakte in de slotfase met een gekruld schot de onderkant van de lat. In de slotminuut kwam de 3-0 van Portugal er alsnog, toen André Silva een goede voorzet van Leão binnenkopte.