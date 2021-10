Marokko boekt opnieuw klinkende zege en komt dichter bij WK-deelname

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 22:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:03

Marokko heeft zaterdagavond een eenvoudige zege geboekt in de WK-kwalificatiereeks. Net als afgelopen woensdag was Guinea Bissau ook nu de tegenstander, die met 0-3 verslagen werd. Ayoub El Kaabi en Aymen Barkok verzorgden de Marokkaanse doelpuntenproductie. Dankzij de zege is de ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic vrijwel zeker van groepswinst. De winnaar van Groep I gaat door naar de laatste ronde, waarin in een tweeluik met een andere groepswinnaar wordt gestreden om een WK-ticket.

Na de grote zege in het voorgaande onderlinge duel (5-0) was Marokko uiteraard ook ditmaal de gedoodverfde favoriet. Al in de tiende speelminuut werd er door El Kaabi invulling gegeven aan die favorietenrol. Na een vrije trap vanaf de rechterkant verlengde Ryan Mmaee de bal met het hoofd tot bij de spits van Hatayspor, die van dichtbij kon binnenknikken: 0-1. De tweede treffer liet niet lang op zich wachten en viel tien minuten later.

NEC'er Souffian El Karouani debuteert voor Marokko! ???? pic.twitter.com/mPgIGBFEgy — ESPN NL (@ESPNnl) October 9, 2021

Ditmaal werd de bal vanaf de linkerkant in het zestienmetergebied gewerkt. Ter hoogte van de penaltystip won El Kaabi het kopduel en legde hij de bal op de rand van de zestien klaar voor Aymen Barkok. Laatstgenoemde had een bekeken, diagonale schuiver in huis en klopte doelman Jonas Mendes in de linkerbenedenhoek: 0-2. Uiteindelijk duurde het tot twintig minuten voor tijd alvorens de genadeklap werd uitgedeeld. Marcelo Djalo had een erbarmelijke terugspeelpass op Mendes in huis, waardoor El Kaabi kon onderscheppen. Hij omspeelde de sluitpost en werkte eenvoudigerwijs de 0-3 binnen.

Voormalig Eredivisionist Sofyan Amrabat had een basisplaats, terwijl AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal op de bank bleef. NEC-verdediger Souffian El Karouani startte vanaf de bank, maar mocht in de tweede helft alsnog zijn officiële debuut maken. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui werden door bondscoach Halilhodzic buiten de selectie gelaten. Marokko is met negen punten uit drie duels koploper. De Atlasleeuwen hoeven uit de resterende drie groepsduels nog maar een punt te sprokkelen om nummer twee Guinea Bissau voor te blijven.