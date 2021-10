Grealish maakt op aangeven van doelman Johnstone eerste interlandgoal

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 22:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:06

Engeland heeft zaterdagavond een klinkende zege geboekt op Andorra. Het WK-kwalificatieduel, dat wegens een uitgebroken brand in het stadion van Andorra nog even op losse schroeven stond, eindigde in 0-5. Zowel Jack Grealish als Ben Chilwell maakte een eerste treffer namens de nationale ploeg. Dankzij de overwinning blijft Engeland (negentien punten) soeverein koploper in Groep I, waarin Albanië (vijftien) de tweede plek bezet en Polen (veertien) derde staat. De ploeg van Robert Lewandowski en consorten was met 5-0 te sterk voor San Marino, terwijl Albanië een 0-1 zege boekte op Hongarije.

Bondscoach Gareth Southgate wijzigde zijn ploeg op liefst tien plekken ten opzichte van de interland tegen Polen (1-1). Zo kreeg Tammy Abraham in de spitspositie de voorkeur boven Harry Kane en stond Sam Johnstone onder de lat ten koste van Jordan Pickford. Zeker in de eerste helft hadden the Three Lions de nodige moeite met het vinden van een doorbraak, maar uiteindelijk liep de score in het tweede bedrijf fors op. De openingstreffer werd gevonden in de zeventiende speelminuut.

Die assist van Phil Foden ?? Bukayo Saka schiet de 0-2 snoeihard binnen ??#ZiggoSport #WCQ2022 #ANDENG pic.twitter.com/ze6oIc0ab8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 9, 2021

Na een lange pass van achteruit werd de bal binnen het zestienmetergebied door Jadon Sancho teruggelegd op Chilwell. De linksachter schoot onberispelijk binnen en maakte daarmee zijn eerste interlandgoal. In eerste instantie werd de treffer afgekeurd door arbiter Kateryna Monzul, maar na het bekijken van de videobeelden bleek dat het een geldig doelpunt was: 0-1. Andorra bleef vervolgens met man en macht verdedigen, waardoor het, ondanks het forse veldoverwicht van de Engelsen, tot de veertigste minuut duurde voordat de score verdubbeld werd. Uitblinker Phil Foden bezorgde met veel gevoel een dieptepass bij Bukayo Saka, die de bal goed meenam en snoeihard in de korte hoek raak schoot: 0-2.

Het slotakkoord is voor Jack Grealish ?? Een uitworp van Johnstone wordt door de City-aanvaller gepromoveerd tot doelpunt: 0-5 en een assist voor de doelman van West Brom ??? #ZiggoSport #WCQ2022 #ANDENG pic.twitter.com/ziwNo4zdje — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 9, 2021

Na een klein uur spelen kreeg ook Abraham zijn naam op het scorebord. Wederom zorgde Sancho voor de aanvoer en hij bezorgde de spits van AS Roma vanaf de linkerkant een niet te missen kans: 0-3. De volgende treffer kwam op naam van James Ward-Prowse. Na een overtreding in de zestien op invaller Grealish mocht Ward-Prowse vanaf de penaltystip aanleggen voor de 0-4. Zijn eerste poging werd gepareerd door doelman Josep Gómes, maar uit de rebound scoorde de middenvelder alsnog. Het slotakkoord werd gespeeld door Grealish. Een verre uitworp van Johnstone werd op fraaie wijze meegenomen door de aanvaller van Manchester City, die de verdediging van Andorra het bos in stuurde en in de linkerbenedenhoek een gaatje vond: 0-5. Het was ook voor Grealish de eerste interlandgoal.