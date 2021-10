Excelsior vaardigt beste speler én keeper af in eerste periode van KKD

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 21:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:25

De winnaars van de individuele Bronzen Kampioensschilden van de eerste periode van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. Excelsior-spits Thijs Dallinga werd voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdag tegen FC Emmen (0-1), waarin hij het enige doelpunt maakte, verkozen tot beste speler van de eerste periode, terwijl zijn teamgenoot Stijn van Gassel de prijs voor beste keeper ontving. Max de Waal van Jong Ajax en Maarten Martens van Jong AZ zijn verkozen tot respectievelijk beste talent en beste trainer van de eerste periode.

De uitslagen van de verkiezingen beste speler en beste keeper zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs en op stemmen van de supporters. Dallinga verzamelde in totaal de meeste stemmen en ontvangt daarom het Bronzen Kampioensschild als beste speler. Het is niet het enige schild dat Thijs Dallinga in de wacht sleept, want de topschutter van Excelsior maakte ook de meeste doelpunten in de eerste periode (negen in totaal) en ontvangt hiervoor ook het Bronzen Kampioensschild als topscorer.

Van Gassel is dus verkozen tot beste keeper van de eerste periode. De doelman van Excelsior won dezelfde prijs in de vierde periode van het vorige seizoen ook al en mag nu dus een tweede Bronzen Kampioensschild aan zijn palmares toevoegen. Naast de eretitels beste speler en beste keeper zijn er ook Bronzen Kampioensschilden te verdelen in de categorieën beste talent en beste trainer. De Waal is op basis van zijn prestaties bij Jong Ajax in de afgelopen periode door trainers en aanvoerders verkozen tot het beste talent.

Het Bronzen Kampioensschild voor beste trainer van de eerste periode behoort toe aan Martens. De oefenmeester, die dit seizoen zijn debuut maakt als coach in het betaald voetbal, heeft een uitstekende eerste periode achter de rug als leidsman van Jong AZ en is daarvoor nu beloond met deze eretitel. De Alkmaarse beloften sloten de periode af als nummer twee achter ADO Den Haag.