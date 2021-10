Fenomeen Thijs Dallinga doet ook voormalig werkgever pijn

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 20:42 • Jeroen van Poppel

Excelsior heeft zaterdag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie gegrepen. De ploeg van Marinus Dijkhuizen werd tegen FC Emmen opnieuw bij de hand genomen door Thijs Dallinga, die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte: 0-1. De centrumspits, die doorbrak in het betaald voetbal bij Emmen, is met tien doelpunten in tien duels de topscorer van de competitie. Emmen blijft steken op de vierde plek.

Al na dertig seconden kopte Excelsior-middenvelder Reuven Niemeijer van dichtbij net naast het doel. Daarna kwamen er ook kansen voor FC Emmen. Zo schoot Jari Vlak in vrijheid van een meter of zestien recht op Stijn van Gassel. Na een half uur nam Excelsior de leiding via een echt spitsendoelpunt van Dallinga, die een voorzet van Marouan Azarkan inkopte. Emmen was op slag van rust dicht bij de gelijkmaker, maar Azzeddine Toufiqui kopte van dichtbij zwak in.

Enkele minuten na rust brak Rui Mendes gevaarlijk door aan de rechterzijde van het strafschopgebied. Het schot van de aanvaller van Emmen werd prachtig uit de hoek getikt door Van Gassel. De Drenten hadden vervolgens veelvuldig de bal, maar hadden moeite echte kansen uit te spelen. Toufiqui probeerde het tien minuten voor tijd vanbinnen het strafschopgebied, maar schoot vrijwel recht door het midden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Excelsior 10 6 1 3 7 19 2 FC Volendam 9 5 3 1 9 18 3 Jong AZ 9 6 0 3 3 18 4 FC Emmen 10 5 1 4 6 16 5 De Graafschap 9 5 1 3 4 16 6 VVV-Venlo 10 5 1 4 2 16 7 FC Eindhoven 10 5 1 4 0 16 8 Jong FC Utrecht 9 4 3 2 6 15 9 Roda JC Kerkrade 9 4 2 3 4 14 10 ADO Den Haag 9 6 1 2 9 13 11 Jong Ajax 9 4 0 5 0 12 12 Telstar 9 3 3 3 -4 12 13 MVV Maastricht 10 4 0 6 -15 12 14 Jong PSV 9 3 1 5 -3 10 15 TOP Oss 10 3 1 6 -6 10 16 Almere City FC 9 2 3 4 -1 9 17 NAC Breda 9 2 3 4 -2 9 18 Helmond Sport 9 3 0 6 -5 9 19 FC Den Bosch 9 3 0 6 -7 9 20 FC Dordrecht 9 1 3 5 -7 6