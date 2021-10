Mohammed Kudus laat zich zien met fraai doelpunt voor Ghana

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 20:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:17

Mohammed Kudus heeft zich zaterdag laten zien bij Ghana. De aanvallende middenvelder, die bij Ajax momenteel Steven Berghuis en Davy Klaassen voor zich moet dulden, hielp zijn land met een prachtig doelpunt op weg tegen Zimbabwe: 3-1. Een belangrijke zege voor Ghana, dat vorige wedstrijd van Zuid-Afrika had verloren en een punt achter dat land staat.

Kudus begon in de basis op het middenveld bij Ghana, waar ook Arsenal-middenvelder Thomas Partey stond geposteerd. Stade Rennes-aanvaller Kamaldeen Sulemana startte samen met Jordan Ayew van Crystal Palace in de aanval. Het doelpunt van Kudus viel al in de vijfde minuut. De nummer tien zette een een-twee op met Jordan Ayew en schoot de bal met zijn minder geachte rechter vanaf de rand van het zestienmetergebied binnen. Het was al zijn vierde interlanddoelpunt in zeven duels.

Zimbabwe kwam na rust op gelijke hoogte via een penalty van Knowledge Musona, waarna Ghana een tandje bijschakelde om de winst binnen te halen. Partey omspeelde in het strafschopgebied een tegenstander en schoot de bal hard en laag binnen: 2-1. De beslissing viel via André Ayew, die een voorzet vanaf de linkerkant binnenkopte.